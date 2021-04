Les éloges de Benzema pour Vinicius

Karim Benzema s'est fendu de très belles louanges pour Vinicius Junior, son coéquipier au Real Madrid.

Karim Benzema attendait que quelqu'un l'aide à porter le fardeau des buts de toute l'équipe du Real Madrid qui pèse sur ses péaules depuis le départ de Cr7.

Et le doublé de Vinicius Jr contre Liverpool a peut-être été le déclic pour ce drnier, qui va pouvoir contribuer et aider Kb9 dans cette lourde responsabilité.

L'attaquant français a fait l'éloge du Brésilien, déclarant que même si il lui crie parfois dessus, c'est parce qu'il croit en son talent.

Florentino Perez a choisi de signer Vinicius Jr en tant qu'adolescent pour éviter que son prix ne monte en flèche comme cela s'est produit avec Neymar, mais l'ancien prodige du Flamengo a été douloureusement irrégulier tout au long de son séjour en Espagne.

"Vini est un très jeune joueur, mais je crois en lui car il a tout pour réussir ici", a expliqué Benzema dans une interview à LaLiga.

"C'est pourquoi je parle beaucoup avec lui sur le terrain, parfois c'est un peu bruyant, mais c'est à cause de lui. Il peut donner plus, parce que quand il le veut, c'est un phénomène." Une victoire au Clasico remettra le Real Madrid sur la voie du titre en Espagne, et Benzema pense que le match représente le test ultime.

"Le Clasico est pour moi le meilleur match du monde", a ajouté Benzema. "Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde, car il y a deux équipes qui ont beaucoup d'histoire. C'est toujours un match très important."

Étant donné que sa propre forme a été impressionnante au cours des deux dernières saisons, Benzema serait pardonné d'avoir fait preuve d'une sorte de confiance excessive, mais le Français a refusé de tomber dans le piège de l'éloge de soi dans la préparation d'un match aussi important.

"Je ne sais pas si cela a été ma meilleure saison", a confirmé Benzema. «Chaque année, je repars de zéro et je veux améliorer la précédente. "Maintenant, je suis sur une séquence de but et si je peux continuer, avec du travail pour aider mon équipe à gagner des points et des matchs, je vais le faire. L'important est de gagner."