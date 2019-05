Les dessous du contrat de Mbappé au PSG dévoilés

Les dessous du contrat de Kylian Mbappé au PSG ont été dévoilés. Et ledit contrat est très juteux.

Ce dimanche, le Journal du Dimanche a décrypté le contrat de Kylian Mbappé au PSG. Selon la biographie du joueur écrite par Arnaud Hermant (L'Équipe), qui va paraître jeudi 9 mai, celui-ci est conséquent.

En effet, Kylian Mbappé toucherait 20,7 millions bruts par an à Paris avec une prime d'éthique estimée à 1,4 million d’euros nets pour l'exercice 2018-2019 de la .

L'article continue ci-dessous

Salaire, primes, frais de déménagement et contreparties : révélations sur le contrat de Kylian Mbappé au PSG https://t.co/eu4YifQs48 pic.twitter.com/FHPrTUEIPU — Le JDD (@leJDD) 5 mai 2019

Un salaire évolutif pour Mbappé

Le salaire de Mbappé aurait été multiplié par treize en signant au PSG. Les émoluments du joueur cette saison seraient de 7,93 millions d'euros nets.

Toutefois, "en 2019-2020, une nouvelle augmentation est prévue, portant son salaire brut mensuel à 1.625.836 euros", explique le journaliste dans Phénomène.

Le PSG s'est engagé à régler de possibles redressements fiscaux de Kylian Mbappé et toute augmentation d’impôts. Le joueur doit lui prendre part aux événements de la Fondation PSG, répondre aux médias du club et également participer aux actions publicitaires, commerciales et promotionnelles faites au profit du .