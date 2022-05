Les conseils de Fabregas à Gavi

L’ancien barcelonais, Cesc Fabregas, s’est permis des conseils à l’endroit de la nouvelle pépite blaugrana, Xavi.

L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Cesc Fabregas, a exhorte Gavi à signer un nouveau contrat avec les Blaugrana.

Le milieu de terrain ne parvient pas à s’entendre avec sa direction barcelonaise alors que son contrat arrive à sa dernière année. Joan Laporta et Ivan De La Pena, l’agent du joueur, se rejettent la faute de cette impasse.

Fabregas invite Gavi à rester

Liverpool et Chelsea font partie des prétendants potentiels pour le jeune homme de 17 ans et Cesc Fabregas, qui vient de quitter Monaco, l’inviter à miser sur la stabilité : « Il doit rester ici ».

« Il a joué de nombreux matchs à un moment très difficile de l'histoire du club et à 17 ans, il a montré son visage - et avec beaucoup de personnalité. Il est très bon mais, bien sûr, il n'a que 17 ans et il peut encore beaucoup s'améliorer », a poursuivi l’ancien international espagnol.

Cette saison, en dépit de son expérience, Gavi a pris part à 47 matches avec le Barça (dont 36 comme titulaire). Parmi les joueurs de champ, seul Sergio Busquets en a cumulé plus que lui. Il s’est aussi rendu auteur de 2 buts et de 5 passes décisives.