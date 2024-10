Les confidences de Pochettino sur Messi

Le nouveau sélectionneur des USA a salué l'influence de Leo Messi sur le football en Amérique du Nord.

Mauricio Pochettino, qui a joué pour les Newell's Old Boys - la même équipe où Lionel Messi de l'Inter Miami a passé ses années de formation - a salué l'influence de l'Argentin sur la MLS. Dans une interview avec CNN Mexico, le nouveau coach de l'USMNT a suggéré que la seule présence de Messi a contribué à élever le niveau de la ligue - et a prédit de nouveaux succès à l'avenir.

Les commentaires de Pochettino interviennent avant ses deux premiers matches en tant que boss des États-Unis - des matches amicaux contre le Panama et le Mexique.

Une influence énorme

L'ancien coach du PSG a accepté le poste de manager de l'USMNT le mois dernier et devra préparer l'équipe pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera en Amérique, au Mexique et au Canada.

En attendant, Pochettino a salué l'influence de Messi sur la MLS : "L'impact est impossible à mesurer car il est incroyable. Pas seulement sur les fans, mais sur tout. La capacité à motiver tout le monde, toute la structure autour de lui, mais l'impact de le voir rivaliser avec les joueurs, surtout ceux de la MLS... Cela aura un impact non seulement dans le présent, mais dans le temps, à moyen et long terme. Une chose qui a été donnée est d'avoir la possibilité d'avoir le meilleur joueur du monde en compétition là-bas, de pouvoir le voir et le toucher. Je pense que cela génère de la confiance et la capacité de croire aux objectifs qui peuvent être atteints dans le futur. Incroyable."