Les confidences de Lucas Hernandez sur son arrivée au PSG

Arrivé cet été en provenance du Bayern Munich, Lucas Hernandez révèle les coulisses de son transfert au Paris Saint-Germain.

Lucas Hernandez a décidé de rejoindre la Ligue 1 pour la première fois de sa carrière cet été. Et pour son retour au pays, l’international français, né à Marseille, a opté pour le PSG. Un transfert sur lequel est revenu Lucas Hernandez ce lundi avec Le Parisien.

Lucas Hernandez voulait un nouveau challenge

Ancien sociétaire de l’Atlético Madrid et du Bayern Munich, Lucas Hernandez évolue désormais sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le Français avait envie d’un nouveau défi. « J’ai tout mis sur la table et comme je suis quelqu’un de spontané, qui aime les défis, je me suis dit que c’était le moment de changer et de choisir Paris, un club très ambitieux. Voir qu’un club comme le PSG compte sur toi alors que tu as une grosse blessure, c’est hypermotivant et super agréable », confie-t-il.

Kylian Mbappé, le facilitateur

Plusieurs facteurs ont favorisé la signature de Lucas Hernandez au PSG cet été. Et l’un d’entre eux s’appelle Kylian Mbappé. Le capitaine de l’Equipe de France a joué un rôle important dans l’arrivée de son compatriote dans la capitale française. « Ce transfert, j’en ai pas mal parlé avec Kylian parce que je m’entends très bien avec lui. Ce sont des petits textos, des appels pour voir comment je me sens au Bayern. Un jour, il m’a demandé si j’étais ouvert à venir et il m’a dit que lui, il allait tout faire pour me convaincre. Surtout, il m’a écrit après ma blessure pour savoir comment ça se passait. Et ensuite, quand les petites rumeurs ont commencé à sortir dans la presse, il m’a appelé pour demander mon avis », révèle Lucas Hernandez.

Lucas Hernandez séduit par le projet du PSG

L’autre facteur qui a favorisé l’arrivée de l’international tricolore au PSG, c'est le projet du club. Lucas Hernandez a été séduit par celui-ci, au regard des ambitions des Franciliens. « Le projet du Paris Saint-Germain est très ambitieux. C’est un projet qu’il ne faut pas regarder à court terme mais à long terme. Il y a l’envie de créer une vraie équipe, solide et solidaire, que ça soit sur le terrain et en dehors, avec des joueurs qui veulent mouiller le maillot, qui sont là pour apprendre et continuer à progresser. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. C’est ça qui motive à choisir Paris, parce que c’est un club dont tu vois l’ambition. On ne le voit pas de cette manière, mais j’ai joué au Bayern Munich et à l’Atlético de Madrid, et, vu de l’étranger, le PSG est un énorme club que tout le monde veut affronter et battre », explique Lucas Hernandez.

Une intégration facile

L’adaptation de Lucas Hernandez au PSG se passe très bien. Selon le principal intéressé, la langue y est pour beaucoup. « Connaître beaucoup de mes coéquipiers m’a vraiment aidé. Il y a la langue également : pouvoir parler français et espagnol. Tout ça fait que mon adaptation se passe aussi rapidement. Cela fait seulement quatre mois que je suis à Paris mais j’ai la sensation que ça fait beaucoup plus longtemps. Je peux parler avec tout le monde », avoue-t-il. Le champion du monde 2018 est également revenu sur la cohésion au sein du groupe. « J’ai la chance d’évoluer dans un super groupe qui est jeune, qui veut continuer à s’améliorer, à apprendre. Et ça se voit. Je suis très content d’avoir pris cette décision de rejoindre le PSG (...) On commence à voir une solidarité de groupe : on a eu des moments difficiles, après la défaite à Newcastle. Ça n’a pas été facile mais on a ressenti une véritable union et on s’est aperçu qu’on voulait tous suivre le même chemin », a ajouté Lucas Hernandez.