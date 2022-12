Les compositions de Maroc-Espagne : Une surprise dans le onze de l’Espagne

L'Espagne et le Maroc ont dévoilé les compositions de départ du huitième de finale qui les oppose ce mardi.

Le Maroc est en route pour son exploit ! Après avoir terminé premiers d’un groupe dans lequel figuraient la Belgique et la Croatie, les Lions de l’Atlas vont tenter de se qualifier pour les quarts de finale d’une Coupe du monde pour la première fois de leur histoire. Pour cela, il faudra créer un nouvel exploit puisque c’est l’Espagne qui se dresse sur la route des hommes de Walid Regragui.

Hakimi et Ziyech en leaders

Pour cela, le sélectionneur marocain s’appuiera sur son équipe type avec notamment Hakim Ziyech et Sofiane Boufal en soutien de Youssef En-Nesyri. Au milieu, l’Angevin Azzedine Ounahi sera aligné avec Sofyan Amrabat et Selim Amallah. Le Parisien Achraf Hakimi évoluera bien sûr dans le couloir droit et Noussair Mazraoui de l’autre côté de la défense, dans laquelle Romain Saïss et Nayef Aguerd occuperont l’axe.

De son côté, Luis Enrique a procédé à un changement surprise par rapport à son équipe habituelle puisque c’est Marcos Llorente qui évoluera comme latéral droit à la place de Dani Carvajal ou César Azpilicueta. Pour le reste, aucun changement à signaler avec le milieu Pedri-Gavi-Busquets à la baguette. Auteur de trois buts en trois matches de poules, Alvaro Morata débutera une nouvelle fois sur le banc.

La composition du Maroc : Bono – Hakimi, Aguerd, Saïss (cap.), Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Amallah – Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

La composition de l’Espagne : U. Simon – M. Llorente, Rodri, Laporte, Alba – Gavi, Busquets (cap.), Pedri – F. Torres, Asensio, Olmo.