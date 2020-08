Les compos d’OL - City : Aouar est bien titulaire, Dembélé sur le banc

Alors qu’il avait reçu un léger coup la veille à l’entrainement, Houssem Aouar est bien présent ce soir dans le onze de l’OL contre City.

Les supporters de l’OL peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Leur maitre à jouer Houssem Aouar va bien tenir sa place ce samedi soir lors du quart de Ligue des Champions contre . L’international français est positionné comme milieu avancé en soutien des deux attaquants et dans un système en 3-5-2.

Toko-Ekambi préféré à Depay côté lyonnais

C’est le jeune Caqueret qui sera au côté d’Aouar pour tenter d’apporter de la créativité et aussi alimenter le duo Karl Toko-Ekambi et Memphis Depay. Le premier a été préféré à Moussa Dembélé.

La composition de notre équipe pour le quart de finale de @ChampionsLeague ! 👊🔴🔵 #ManCityOL pic.twitter.com/76wHa4kAOO — Olympique Lyonnais (@OL) August 15, 2020

Dans l’entrejeu, pas de surprise. Bruno Guimaraes tiendra le rôle du milieu défensif, tandis que Maxwel Cornet et Leo Dubois occuperont les rôles des pistons. Derrière, le trio défensif Marçal, Denayer et Marcelo reste immuable.

Avec cette équipe et cette tactique, Rudi Garcia espère pouvoir contrer le plan de Pep Guardiola. Le technicien catalan a opté pour un 3-5-2 au lieu de son 4-3-3 habituel. Lui aussi a donc réservé une petite surprise en changeant d'approche tactique et en laissant à l’écart Riyad Mahrez. En attaque, il a fait confiance à Gabriel Jesus et à Raheem Sterling, tandis que Kevin De Bruyne se produira comme meneur de jeu. David Silva et Benjamin Mendy débuteront sur le banc.