Les compos de PSG - Montpellier : Paris avec Navas et Di Maria

Paris se mesure à Montpellier ce samedi au Parc. Pour ce rendez-vous, Pochettino a aligné une équipe très compétitive.

Malgré l’imminence du choc contre Manchester City en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a fait le choix d’aligner ce qui ressemble à sa meilleure équipe, ce samedi contre Montpellier. En tenant compte des absences (Messi, Sergio Ramos et Verratti), c’est en effet le onze idéal du PSG qui est appelé à défier l’équipe héraultaise.

Navas garde sa place

La principale interrogation pour l'équipe de départ concernait le poste de gardien. Pochettino a choisi la stabilité en faisant une nouvelle fois confiance à Keylor Navas, plutôt qu’à Gianluigi Donnarumma. Le Costaricien demeure donc le numéro 1 et il y a fort à parier qu’il sera encore aligné face aux Sky Blues.

En défense, on s’attendait à ce que Presnel Kimpembe puisse souffler un peu. Or, l’international français est bien là, toujours associé à Marquinhos dans l’axe. Sur les côtés, on enregistre les retours d’Abdou Diallo et d’Achraf Hakimi.

Di Maria a une carte à jouer

Dans l’entrejeu, Ander Herrera et Leandro Paredes retrouvent également leurs places. Ils évolueront en relayeurs, juste devant l’indispensable Idrissa Gueye.

Enfin, en attaque, et alors que Messi continue de soigner sa blessure au genou, c’est Angel Di Maria qui est appelé à accompagner Neymar et Kylian Mbappé. On retrouve ainsi le trio offensif type de la saison dernière. En jouant ce samedi, « El Fideo » égalera Javier Pastore comme l’Argentin le plus capé de l’histoire du club. Ils comptent tous les 269 matches avec l’équipe francilienne.