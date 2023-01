Les compos de Montpellier-OM : la continuité comme clé du succès

Pour cet affrontement important, Montpellier et l'OM aligneront sensiblement la même compo que lors de leur match précédent.

Après avoir connu un sérieux passage à vide, Montpellier a profité de la « pause Coupe du monde » pour bosser et inverser sa spirale négative. Et on peut dire que le travail a payé puisque les hommes de Romain Pitau ont parfaitement repris le championnat en s'imposant 0-2 sur le terrain de Lorient. Du côté de l'OM, les hommes d'Igor Tudor veulent confirmer leur carton contre Toulouse (6-1) et recoller au duo de tête.

Le même 11 à Montpellier

Mis à part l'absence de Wahbi Khazri, blessé depuis la Coupe du monde, Montpellier peut compter sur un effectif au complet. Teji Savanier et Léo Leroy seront suspendus pour le prochain match et pourront donc jouer à fond sans s'inquiéter de la fatigue physique. Pour tenter de confirmer le renouveau montpelliérain, Romain Pitau a décidé d'aligner la même composition que lors du déplacement victorieux à Lorient en milieu de semaine.

La compo de Montpellier : Omlin – Sacko, Estève, Jullien, Maouassa – Ferri, Leroy – Nordin, Savanier, Mavididi – Wahi

Tudor ne remplace que ses blessés

Côté marseillais, Matteo Guendouzi ratera le déplacement tout comme Amine Harit qui ne devrait pas quitter l'infirmerie de sitôt. Malade juste avant le match contre Toulouse, Nuno Tavares avait dû laisser sa place de titulaire à Sead Kolašinac mais retrouve le 11 de base au stade de la Mosson. Samuel Gigot, victime d'une commotion cérébrale, doit laisser sa place à Eric Bailly. Ce sont les seuls changements opérés par Igor Tudor qui reconduit l'équipe qui avait terrassé Toulouse.

La compo de l'OM : López – Mbemba, Bailly, Balerdi – Clauss, Rongier, Gueye, Tavares – Under, Payet - Sánchez