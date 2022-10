Les compos de Lille - Lens : Choix offensifs pour les deux coaches

On devrait assister à une rencontre entre Lille et Lens, au vu de la composition concoctée par les deux coaches.

La 10e levée de Ligue 1 s’achève ce dimanche par un joli derby de nord opposant Lille à Lens. Un grand choc au Stade Pierre Mauroy et qui risque très attrayant. Paulo Fonseca et Franck Haise sont connus pour leur style très offensif et ils vont rester fidèles à leurs idées.

Deux équipes tournées vers l’offensive

L’entraineur portugais des Dogues devrait aligner son équipe en 4-2-3-1. La pointe de l’attaque sera occupée par Jonathan David, tandis que Rémy Cabella se produira en soutien comme meneur de jeu. Sur les flancs, on retrouvera Jonathan Bamba et Adam Ounas.

Côté lensois, on ne change pas une équipe qui est invaincue depuis l’entame de la saison. Ainsi, le trio d’attaque demeure immuable. Il est composé d’Openda, de Pereira Da Costa et de Sotoca.

Dans l’entrejeu, l’opposition aussi devrait être intéressante. Avec, d’un côté, le duo Benjamin André et Angel Gomes et de l’autre Abdul Samed et l’incontournable Seko Fofana.

Le LOSC se produira avec une défense à quatre, tandis que Lens jouera à trois, et avec des pistons que sont Haidara et Medina.

Lille a une série à stopper contre Lens

Pour rappel, Lille reste sur 2 défaites contre Lens en Ligue 1 (0-1 à l’extérieur en septembre 2021, 1-2 à domicile en avril dernier). Les Dogues n’ont plus perdu 3 fois de suite contre les Sang et Or dans l’élite depuis 1976-1979 (4). Ce dimanche, ils vont donc tout faire pour empêcher les Sang et Or de les surprendre sur leurs terres.

Les compositions probables :

Lille : Chevalier - Diakité, Fonte (c), Djalo, Ismaily - André, Angel Gomes - Ounas, Cabella, Bamba - David.

Lens : Samba - Haïdara, Danso, Medina - Cabot, Abdul Samed, Fofana (c), Machado - Pereira Da Costa - Sotoca, Openda.