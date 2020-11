"Les comparaisons entre Haaland et Lewandowski sont inutiles"

Michael Zorc, le directeur sportif du BVB, juge qu'il est exagéré de comparer Erling Haaland à Robert Lewandowski.

Erling Haaland est "obsédé par le succès" mais le comparer à Robert Lewandowski est inutile, selon Michael Zorc.

Deux des attaquants les plus redoutés d'Europe s'affrontent samedi lors de l'opposition entre le et le . Lewandowski a été le meilleur buteur de toute l'Europe la saison dernière, marquant 51 buts avec sa formation bavaroise. Et durant l'exercice en cours, il a établi un nouveau record en en marquant 10 buts lors des cinq premières journées de 2020-2021. Haaland, quant à lui, a réussi cinq buts en autant d'apparitions en cette saison sur un total de 15 tirs. Cela place le taux de conversion des tirs de l'attaquant de Dortmund à 29,4, juste derrière les 34,5 de Lewandowski.

Le Scandinave a cependant 12 ans de moins que Lewandowski et Zorc estime qu'il est trop tôt pour comparer les deux, bien que la détermination du joueur de 20 ans à réussir semble susceptible de le voir atteindre des standards similaires. "Ce sont des types de joueurs différents. Ils marquent beaucoup de buts, mais ils ont un âge différent", a confié Zorc aux journalistes avant le Klassiker. "Nous sommes heureux d'avoir Erling. Il n'est pas seulement bon pour nous à cause des buts, mais aussi parce qu'il dégage une volonté de s'améliorer tout le temps. Il est presque obsédé par le succès. Les comparaisons sont pour les journalistes et les experts, pas pour nous."

L'entraîneur du Borussia, Lucien Favre, estime, pour sa part, que Haaland est important pour ne pas prendre de buts, pas seulement pour en mettre. "Nous allions bien la première année, nous n'avons pas concédé beaucoup de buts dans la première moitié de la saison, mais maintenant nous faisons mieux, a-t-il déclaré. Ce qui compte, c'est que nous défendions tous. Une équipe doit défendre ensemble - cela commence par l'attaquant. C'est toute l'équipe qui doit le faire."