Les caméras dévoilent la dispute… Rüdiger s'en prend à Carreras

L'Allemand Antonio Rüdiger, défenseur du Real Madrid, a fait part de sa colère envers ses coéquipiers après la défaite de l'équipe face au Real Majorque en Liga

Cette défaite a éloigné les « Merengues » d'un pas supplémentaire de la course au titre, le joueur international allemand se montrant très mécontent de la performance défensive de ses coéquipiers sur le terrain.

Les caméras de « Dazn » ont filmé le défenseur allemand en train de se disputer verbalement avec Álvaro Carreras après le premier but marqué par l'équipe de Majorque. Rüdiger semblait très énervé contre son coéquipier et lui a clairement dit : « Mec !... Tu es défenseur. Tu dois mettre plus de pression. »

Cela faisait suite au but de Morianes, marqué sur un centre de Mafio. Ce n'était pas la seule fois où Rüdiger a réprimandé son coéquipier espagnol, puisqu'il a réitéré son avertissement dans un autre moment, lui demandant de se montrer plus intense en défense.







Dans le même contexte, le match a été le théâtre d’un nouvel épisode de la célèbre rivalité entre Vinícius Júnior et Pablo Mafio. Le défenseur de Majorque s’est en effet employé à déconcentrer la star brésilienne, et Mafio a fait un geste en direction du ballon en prononçant les mots « ballon de plage », en référence ironique au fait que Vinícius n'ait pas remporté le Ballon d'Or.

De son côté, le Brésilien a réagi avec plus de calme que lors de ses précédentes confrontations avec le joueur de Majorque, en lui disant : « Tu as déjà eu ton moment de gloire à la télévision, tu vas sûrement passer à l’écran maintenant », Vinícius sous-entendant ainsi que Mafio ne fait la une que lorsqu’il l’affronte. Selon les images de « Movistar », cet incident s’est produit dans les dernières minutes du match. Mafio s’est également adressé à Vinícius en lui disant : « Tu es quelqu'un d'ennuyeux et qui pleure beaucoup ».



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