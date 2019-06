Les calendriers Ligue 1/Ligue 2 dévoilés le 14 juin

La LFP vient de faire savoir que les calendriers des deux championnats professionnels seront divulgués le 14 juin prochain.

Les championnats 2018/19 à peine achevés, on commence déjà à établir et préparer ceux de la prochaine campagne. La LFP s'est penché sur le sujet, et a fait savoir que le voile sera levé sur l'ensemble des calendriers de et dans une dizaine de jours.

"Les calendriers des rencontres de Conforama et Domino’s pour la saison 2019/2020 seront publiés le vendredi 14 juin 2019 sur www.lfp.fr et les réseaux sociaux de la Ligue de Football Professionnel", a fait savoir le communiqué de la Ligue.

À noter que les dates de reprise sont déjà connues : la 1ère journée de Ligue 1 Conforama se déroulera les 9, 10 et 11 août 2019. La Domino’s Ligue 2 reprendra de son côté dès le vendredi 26 juillet 2019.

Avant cela, il y aura aussi le . Il opposera le PSG, champion de , au , vainqueur de la Coupe. Le lieu de ce rendez-vous est encore à définir.

Pour rappel, la saison 2019/2020 s'achèvera avec la tenue du championnat d'Europe des Nations. Comme c'est le cas chaque année paire, les différents championnats nationaux du vieux continent vont donc s'achever assez tôt pour permettre aux participants de préparer ce tournoi.