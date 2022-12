Les Bleus plus heureux sans Benzema ? Cette confidence passée inaperçue

L'ambiance au sein de l'équipe de France depuis le départ de Karim Benzema était un sujet de débat. Un joueur du groupe avait exprimé son incompréhe

La semaine dernière, le quotidien L'Equipe faisait état d'une atmosphère "plus légère" depuis le départ de Karim Benzema juste avant le coup d'envoi de cette Coupe du monde. Il n'en a pas fallu davantage pour engendrer des crispations entre les proches du joueur et le média.





Et pourtant, Tchouaméni avait fait une mise au point...





Karim Benzema est réputé pour son attitude exemplaire dans un cadre collectif. Et à en croire son coéquipier au Real Madrid Aurélien Tchouaméni, l'excellente atmosphère qui règne au sein du groupe France ne serait en aucun liée à l'absence du Ballon d'Or. Bien au contraire.





Sans être interrogé sur le sujet, l'ancien Monégasque n'avait pas hésité à prendre ses responsabilités il y a quelques jours dans le cadre du match France-Danemark, remporté brillamment par les Bleus (2-1). Et Tchouaméni est très clair : Benzema est irréprochable.





"Le groupe se sent bien, on vit bien tous ensemble. D'ailleurs je voulais revenir sur une chose qu'on a vu concernant le départ de Karim, sur le fait qu'on se sentirait mieux depuis qu'il n'est plus là... C'est totalement faux ! Même quand il était là, ça se passait déjà très bien. On a tous eu de la peine avec les différents forfaits. En tout cas, ce que je peux vous dire c'est que depuis notre arrivée, ça se passe super bien entre nous", avait lancé le milieu international français.





Une mise au point passée étrangement inaperçue, mais bienvenue dans le contexte actuel, pour une équipe de France qui est et restera unie, avec ou sans certains cadres.