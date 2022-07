Les Bleus, Brest, la MLS… Gonzalo Higuain livre ses vérités

L’attaquant argentin s’est confié dans un long entretien à France Football. Il a notamment évoqué les contacts qu’il a eus avec les Bleus en 2006.

Gonzalo Higuain se rapproche aujourd’hui de la fin de sa carrière. L’Argentin est en train de boucler son parcours au sein du club américain de l’Inter Miami. En Amérique, le rythme des matches n’étant pas aussi élevé qu’en Europe, il a le temps de se retourner et de ressasser quelques vieux souvenirs. Comme la fois où il a été approché pour jouer en équipe de France.

Higuain a failli dire oui aux Bleus

En 2006, et alors qu’il venait tout juste d’arrivée en Europe, « Pipita » avait eu une discussion avec Raymond Domenech. L’opportunité de jouer pour les Bleus lui a été soumise, mais il l’a déclinée. Non sans avoir beaucoup hésité auparavant. C’est ce qu’il a confié dans une interview à France Football.

« La proposition m’a beaucoup fait réfléchir, mais la France avait déjà tellement de bons joueurs à l’époque : Henry, Zidane, etc.., a-t-il avoué. Et puis, j’arrivais tout juste au Real Madrid à 18 ans, j’étais jeune pour prendre une telle décision ».

Il reste attaché à la France

Higuain est natif de Brest, parce que son père y a joué dans les années 80. Il affirme ressentir de vrais liens avec cette ville et la France en général : « J’ai quitté Brest quand j’avais seulement 10 mois, mais j’ai pu y retourner pendant la Coupe du Monde 1998. C’est une petite ville mignonne. Je ne parle malheureusement pas français, mais j’ai beaucoup d’affection et d’amour pour la France, l’endroit où je suis né ».

Sur la scène internationale, l’ex-attaquant de Napoli a finalement opté pour l’Argentine. Un choix qu’il ne regrette absolument pas. Logique, au vu du beau parcours qu’il a connu avec l’Albiceleste, marqué par 75 capes et 31 buts.

En 2014, au Brésil, il n’était pas passé loin d’une consécration avec son pays. « J’ai marqué contre la Belgique d’une demi-volée en quarts. C’est l’un de mes meilleurs souvenirs de carrière. Malheureusement, on a perdu en finale contre l’Allemagne ».

Higuain est lassé du foot

Agé de 34 ans, Higuain a aujourd’hui un peu perdu la motivation pour jouer au football. L’idée de raccrocher les crampons commence à lui traverser l’esprit. Il explique pourquoi : « Tu imagines que ça fait 17 ans que je joue au foot, soit la moitié de ma vie ? C’est beaucoup trop. Toutes ces années et expériences en Europe m’ont vraiment épuisé. Tu sens que l’être humain et comment il se sent ne sont pas une priorité. Il y a également des moments où j’ai souffert des critiques de la presse et des supporters ».

Récemment, le père de Higuain a indiqué que son fils était sur le point de dire adieu à la scène footballistique. L’intéressé a tenu à éclaircir ce point : « Mon contrat ici expire en décembre, mais il est possible d’activer une dernière année en option. Je n’ai pas encore pris ma décision pour la suite, mais quand ça sera fait je serai le seul à pouvoir en parler ».