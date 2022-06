Les Bleus avec leur onze-type contre le Danemark

L’équipe de France se produira avec ses meilleurs éléments, ce vendredi soir lors de son match contre le Danemark en Ligue des Nations.

L’équipe de France entame ce vendredi soir son parcours en Ligue des Nations par un duel contre le Danemark (à 20h45). C’est le premier des quatre matches prévus en ce mois de juin et c’est avec ce qui ressemble à l’équipe-type que les Tricolores vont se produire au Stade de France.

Si l’on excepte Paul Pogba, absent pour cause de blessure, les champions du monde vont en effet évoluer avec leurs meilleurs éléments et dans un dispositif en 3-4-3. On retrouvera notamment en attaque le trio Benzema, Mbappé et Griezmann.

Le 1⃣1⃣ de départ de l'Equipe de France pour ce premier match de Ligue des Nations 🔥



📺 Coup d'envoi à 20h45 sur @M6 #FiersdetreBleus | #FRADAN pic.twitter.com/oDVN9mG5CY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2022

Koundé préféré à Pavard

La principale information c’est la présence de Jules Koundé en défense. L’arrière de Séville a été préféré à Benjamin Pavard pour accompagner Raphaël Varane et Lucas Hernandez dans une défense à trois.

Pavard aurait pu aussi évoluer comme piston droit, mais Guy Stéphan (ou Didier Deschamps) a choisi d’aligner Kingsley Coman. Et son pendant à gauche sera Théo Hernandez.

Dans l’entrejeu, c’est logiquement le duo Aurélien Tchouaméni et N’Golo Kanté qui ont été alignés, avec certainement le Monégasque dans une position plus avancée.

Enfin, dans les buts on retrouve évidemment Hugo Lloris. Le capitaine des Bleus honorera sa 38e sélection.