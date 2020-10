Les Bleuets s’imposent dans la douleur

Pour le compte des éliminatoires de l’Euro U21, l’Equipe de France a pris le dessus sur la Slovaquie sur la plus courte des marges (1-0).

L’Equipe de rance Espoirs est revenu à la hauteur de la dans son groupe qualificatif pour l’Euro. Pour cela, Gunedouzi et ses coéquipiers ont dû se défaire de la Slovaquie du côté de . Un succès glané sur le plus petit des écarts, mais qui leur ouvre la porte du tournoi continental.

Le seul but de la partie a été l’œuvre de Jules Koundé. Le défenseur du a trouvé la faille à la 22e minute en cueillant dans la surface un service parfait d’Amine Gouiri. Ça a fait 1-0 et les Bleuets ont donc su préserver cet avantage jusqu’au bout.

Ce n’est qu’au coup de sifflet final que les hommes de Ripoll ont pu souffler, à la suite notamment d’une envolée d’Alban Lafont sur un coup franc adverse (93e). Pourtant, ils auraient pu se mettre à l’abri bien plus tôt. En première période, Moussa Diaby a buté sur le portier adverse (26e) et il en est de même pour le Lillois Jonathan Ikoné (36e). Le deuxième acte a, en revanche, été moins convaincant de la part des locaux.

La grave blessure de Maçon

Cette prestation poussive n’a pas trop plu au coach de l’équipe, Sylvain Ripoll. Au micro de Canal+, il a déclaré après la rencontre « Dans le contenu, je n’arrive pas à apprécier ces matches-là. Car on a mal commencé, et en seconde on a eu trop de déchet technique. Après la pause, on a complètement déjoué. On n’a eu notre empreinte sur le match que durant 20 minutes ».

Le bilan de la soirée est tout de même positif car avec cette victoire, l’Equipe de Espoirs est quasi assurée de qualification pour le championnat d’Europe de la catégorie, prévue en Hongrie et en Slovénie l’année prochaine (en mars et en juin). S’ils ne finissent pas premiers, les Bleuets devraient au moins terminer par les cinq meilleurs seconds des qualifications. Le seul vrai bémol de ce match restera la grave blessure du latéral stéphanois Yvann Maçon. Une rupture des ligaments du genou est redoutée.