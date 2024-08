Les autographes de Messi et Ronaldo valent une fortune

Une rare carte de football signée par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi est sur le point d'atteindre un prix record lors d'une vente aux enchères.

Les réseaux sociaux s'enflamment après la découverte d'une carte de collection Topps qui devrait être vendue aux enchères pour la somme exorbitante de 100 000 livres sterling (130 000 dollars). L'objet unique signé par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi est ultra rare et fait partie du jeu « Topps Messi-Ronaldo Dual Auto 1/1 Superfractor card ».

Posséder un objet unique et rare est une chose, mais le faire signer par deux des plus grands footballeurs de tous les temps explique pourquoi il est devenu un sujet d'actualité pour les médias. De nombreux fanatiques choisiraient de conserver cette carte unique, mais la possibilité de gagner une somme à six chiffres serait une offre tentante pour n'importe quelle personne à travers le monde.

La carte a été découverte par un collectionneur du nom de Ryan, originaire du Bedfordshire. Il n'a payé que 27 livres sterling (35 dollars) avant de recevoir de nombreuses offres après avoir révélé sa trouvaille. Il a déclaré : « Ce fut un choc total : « J'ai été complètement bouleversé. Je n'avais aucune idée de sa valeur jusqu'à ce que je reçoive des offres de plus de 45 000 livres sterling dans les 30 minutes qui ont suivi la révélation de ma trouvaille. J'ai vécu 24 heures surréalistes ».

La carte sera mise aux enchères le 3 septembre et devrait attirer des enchérisseurs du monde entier. Avec une valeur estimée entre 75 000 £ (98 000 $) et 100 000 £, la carte de Ryan sera la plus rentable après une série de trouvailles comprenant une carte rare de Lamine Yamal et une carte signée par 21 anciens lauréats du Ballon d'Or.