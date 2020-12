Leonardo Jardim pourrait rebondir en Russie

L’ancien coach monégasque Leonardo Jardim serait pressenti pour prendre les commandes du Spartak Moscou.

Inactif depuis un peu plus d’un an et son départ de l’AS , Leonardo Jardim pourrait bientôt relever un nouveau challenge. Le coach portugais serait cité parmi les candidats pour s’installer à la tête de l’équipe russe du Spartak.

Le club moscovite réalise une saison 2020/2021 assez séduisante. Actuellement, il pointe au 3e rang de son championnat national. Mais, malgré ces résultats, Domenico Tedesco, le coach en place, souhaite partir. L’Allemand ne se voit pas continuer plus longtemps en RPL et souhaite rentrer dans son pays. Il veut retrouver sa famille qu’il n’a pas pu trop voir cette année à cause de la crise sanitaire. De plus, il a récemment eu des accrochages avec des coaches des équipes adverses et qui l’ont amené à envisager un retour au bercail.

Un intérêt qui ne date pas d’hier

Jardim n’est pas le seul nom cité par la presse pour débarquer à la tête du club le plus titré de . Un autre ancien de la figurerait également parmi les prétendants, en l’occurrence Paulo Sousa (ex- ). Quique Sanchez Flores est aussi mentionné par les journaux locaux. Un retour de Stanislav Cherchessov est aussi évoqué, mais cela ne semble pas être une piste sérieuse.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Jardim est lié à celui de Spartak. Sa venue chez les « Krasno-Belyie » avait déjà été évoquée avant même la nomination de Tedesco.

Le Spartak est actuellement en quête de son glorieux passé. Lors des quatorze dernières années, l’équipe n’a remporté qu’un trophée. C’était le championnat national en 2017 sous les ordres de Massimo Carrera.

Jardim (46 ans) avait, pour rappel, coaché l’AS Monaco à deux reprises. Il a quitté le Rocher à chaque fois avec de gracieuses indemnités. S’il s’en va en Russie, il découvrira son troisième championnat étranger, puisqu’il a également connu un passage à la tête de l’ en Grèce.