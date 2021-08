Leonardo et Kylian Mbappé ont clarifié l'avenir du Français au vestiaire du PSG ?

Le directeur sportif brésilien aurait assuré aux recrues que Mbappé resterait cette saison. Le Français a également indiqué qu'il ne partirait pas.

Le trio Lionel Messi-Kylian Mbappé-Neymar verra-t-il le jour cette saison ? Avec la signature de l'Argentin au Paris Saint-Germain, la dernière donnée de l'équation qui permettrait de ne pas assister à la naissance de ce trio au moins une fois cette saison serait le départ de l'international français avant la fin du marché des transferts estival. En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est toujours fortement courtisé par le Real Madrid.

En Espagne, beaucoup de médias indiquent même que le club merengue compte faire une offensive pour recruter le champion du monde 2018 dès cet été plutôt que d'attendre une année supplémentaire. Bien évidemment, si le Paris Saint-Germain refuse l'offre du Real Madrid, le club espagnol attendra sagement la fin de contrat de Kylian Mbappé pour revenir à l'offensive l'été prochain et réaliser le rêve de Florentino Pérez.

Nasser Al-Khelaïfi a toujours affirmé son intention de conserver Kylian Mbappé et ce même si ce dernier fait mariner ses dirigeants qui cherchent à le prolonger depuis plusieurs mois. Les médias espagnols, eux, annonçaient, jusqu'à peu, le contraire. Après un énième refus de prolonger de la part du champion du monde 2018, les médias espagnols affirmaient la volonté de ce dernier de quitter le PSG dès cet été.

Le trio Mbappé-Neymar-Messi verra bel et bien le jour

Mais ils ont fait machine arrière. En effet, l’émission El Larguero, de la radio Cadena SER, est venue calmer le jeu en annonçant que Kylian Mbappé et son directeur sportif, Leonardo, ont fait une annonce au vestiaire parisien concernant l'avenir de l'international français. Le Brésilien aurait ainsi confirmé à plusieurs joueurs dont les recrues estivales du Paris Saint-Germain que le numéro 7 du club francilien allait rester un an de plus.

Le média espagnol va même plus loin en indiquant que Kylian Mbappé aurait lui-même confirmé cette information auprès de certains éléments du vestiaire parisien, ceux dont il est le plus proche au club. Si Kylian Mbappé reste, quitte à partir libre l'été prochain, ce sera l'occasion d'assister à la naissance du trio Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé que tous les observateurs du football mondial ont hâte de voir à l'oeuvre.

De son côté, le Real Madrid va devoir prendre son mal en patience et attendre l'été 2022 pour s'attacher les services de l'international français, en espérant que ce dernier ne change pas d'avis cette saison et décide de prolonger, ce qui est le but ultime du Paris Saint-Germain.