Leonardo clarifie le cas Messi

Dans un entretien à RMC, Leonardo a évoqué le mercato parisien ainsi que la qualification face au Barça.

Leonardo s'est livré en long, en large et en travers sur RMC, abordant tous les sujets relatifs à l'actualité du PSG. Le directeur sportif du PSG a d'ailleurs largement évoqué la qualification en quarts de finale de C1 face au Barça, acquise mercredi soir de manière laborieuse.

"C'est très important ce qu'on a fait. Une qualification pour un quart, ce n'est jamais banal. C'était un match difficile. Quand tu gagnes 4-1 à l'extérieur, il faut gérer. C'est normal qu'il y ait des moments compliqués. On a trouvé la manière de gérer tout ça. C'est une qualification très importante".

"La Ligue des champions est comme ça. C'est match aller, match retour... Tout le monde passe par la même chose, c'est impossible. Barcelone a essayé de sauver l'honneur. Si on regarde tous les matchs jusqu'à présent, Porto a souffert, Séville et le Borussia c'était jusqu'à la fin du match... La compétition est comme ça. (...) Hier, avec un penalty contre toi, c'est vrai que tu penses à tout. C'était un pas très important, par rapport au fantôme. Il fallait avancer".

Leonardo a aussi été sondé sur les négociations avec Kylian Mbappé en vue d'une prolongation de contrat. "Vous savez notre intention. On parle avec eux (Neymar et Mbappé, ndlr). On essaie d'arriver à une conclusion le plus vite (...) avec Kylian, on parle, on avance, on va voir. On va arriver à un moment où il faut une conclusion et une idée de ce qu'est la position de chacun. C'est important d'être clair. (...) Aujourd'hui, Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2022. C'est un fait".

Le dirigeant affirme également que la prolongation de Di Maria est en "bonne voie". "Di Maria, on va voir dans les prochains jours pour arriver à la signature. Aujourd'hui, ce n'est pas signé".

Le PSG envisage-t-il de s'offrir Leo Messi, en fin de bail en juin prochain au Barça ? "Aujourd'hui, on est tellement concentrés, on est au mois de mars, c'est un moment décisif pour les résultats de la saison. (...) On n'a rien du tout par rapport au futur, sauf l'idée de prolonger les joueurs qu'on a déjà. Il n'y a rien de contrat ou un projet pour quelque chose. On est obligés aussi de mesurer ce qui sera le bilan financier de cette saison", estime Leonardo.

Le nouveau président du Barça, Joan Laporta, s'est dit irrité sur les avances du PSG pour Messi : "Il a eu sa réponse. Elle reste entre nous, il n'y a plus rien à dire, c'est passé. Chacun est dans son rôle, la vie continue", estime le Brésilien.