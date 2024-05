Leonardo Bonucci tire sa révérence (Officiel)

Leonardo Bonucci va mettre un terme à sa carrière, ce dimanche.

La saison 2023-2024 va certainement entrer dans l’histoire. La fin de cette campagne marque en effet, celle des aventures de plusieurs joueurs avec leurs clubs respectifs. Mais cette saison sera également la dernière de plusieurs personnalités du football. C’est notamment le cas de Leonardo Bonucci qui va tirer sa révérence, ce dimanche.

Leonardo Bonucci prend sa retraite

Légende du football italien et de la Juventus, Leonardo Bonucci va prendre sa retraite ce dimanche. Après un passage à l’Union Berlin et au Fenerbahçe, le champion d’Europe 2020 a décidé de raccrocher les crampons. C’est d’ailleurs sous la tunique du club turque que Leonardo Bonucci va disputer le dernier match de sa carrière.

L'article continue ci-dessous

YouTube

« Le défenseur italien Leonardo Bonucci, qui a rejoint notre équipe de football à la mi-temps des transferts, mettra fin à sa carrière de footballeur actif demain. Bonucci, qui a rencontré notre entraîneur Ismail Kartal et nos joueurs avant la dernière séance d’entraînement dans nos installations de Fenerbahçe Can Bartu pour le match contre İstanbulspor, s’est vu remettre un maillot de Fenerbahçe signé par toute l’équipe », a annoncé le Fenerbahçe dans un communiqué officiel.

La carrière impressionnante de Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci a tutoyé le sommet du football européen au cours de sa riche carrière de footballeur. Formé à l’Inter Milan, c’est à la Juventus que l’Italien a écrit sa légende. Membre du trio défensif le plus redoutable de la Serie A pendant la dernière décennie avec Giorgio Chiellini et Andrea Barzagli, Bonucci a aidé la Vielle Dame à régner sur le football italien. Parti à l’AC Milan en 2017, le Transalpin a fait son retour à la Juve en 2018 avant de quitter l’Italie pour l’Union Berlin en 2023.

(C)Getty Images

Après une saison en Allemagne, il a rejoint le Fenerbahçe en janvier 2024 et va prendre sa retraite cinq mois plus tard. Leonardo Bonucci rejoint donc la liste des retraités de la saison avec Toni Kroos (Real Madrid), Jean-Louis Gasset ou encore, Claudio Ranieri qui ont mis un terme à leur carrière d’entraineur. Leonardo Bonucci aura remporté plusieurs titres au cours de sa carrière dont 9 Serie A, 4 Coupes d’Italie, 5 Supercoupes d’Italie et un Euro avec la Squadra Azzura en 2020.