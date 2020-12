Leo Messi dévoile ses athlètes préférés

Lionel Messi a admis que son rival Cristiano Ronaldo se classe parmi les quatre athlètes sportifs qu'il admire le plus.

La superstar argentine de 33 ans se retrouve souvent au duel avec la vedette de la Turin Ronaldo dans le débat qui consiste à savoir qui est le meilleur joueur de l'histoire du football.

Mais Messi a montré que leur rivalité dans le football ne s'étendait pas hors du terrain, affirmant qu'il admirait les athlètes "qui se démarquent" et dont Cr7 fait partie selon lui.

Les trois autres athlètes choisis par Messi étaient les stars du tennis Rafael Nadal et Roger Federer et la superstar des LA Lakers LeBron James.

Le six fois vainqueur du Ballon d'Or a déclaré à La Sexta : «Il y a beaucoup d'athlètes admirables. "Rafa Nadal, Roger Federer, LeBron James. Dans tous les sports, il y a un athlète qui se démarque et qui est admirable pour son travail et ce qu'il fait au quotidien".

"Cristiano Ronaldo est un autre exemple dans le football. Il y en a beaucoup. J'admire tous les athlètes qui se démarquent."

Messi et Ronaldo ont partagé un moment réconfortant lors du tirage au sort de la l'été dernier alors que Virgil van Dijk a été couronné Joueur de l'année de l'UEFA. Les deux hommes étaient assis ensemble lors de la cérémonie et se sont félicités pour leur bataille au sommet du football mondial pendant plus d'une décennie, Ronaldo ayant également invité à dîner à Messi.

"J'ai partagé cette étape avec lui [Messi] pendant 15 ans", a déclaré Ronaldo. "Je ne sais pas si cela s'est déjà produit dans le football - les deux mêmes gars au même niveau tout le temps. "Bien sûr, nous avons une bonne relation - nous n'avons pas encore dîné ensemble, mais je l'espère à l'avenir.

"Nous avons cette bataille, il m'a poussé et je l'ai poussé aussi. C'est formidable de faire partie de l'histoire du football. Je suis là, et bien sûr, il l'est aussi."