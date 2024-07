Leny Yoro s'installe dans la maison de Greenwood

Leny Yoro, la nouvelle recrue de Manchester United, serait sur le point d'emménager dans l'ancienne maison de Mason Greenwood dans le Cheshire.

Le jeune prodige de 18 ans a rejoint Manchester United pour un montant de 52 millions de livres (68 millions de dollars) en provenance de Lille après une bonne saison en Ligue 1. Selon The Sun, le Français va maintenant emménager dans une nouvelle maison, anciennement celle de Greenwood. La propriété de six lits et six salles de bain devrait coûter au défenseur central près de 14 000 livres sterling par mois.

Selon le rapport, le manoir du Cheshire a déjà abrité Greenwood lors de son passage chez les Red Devils avant qu'il ne quitte le club pour un prêt d'une saison à Getafe. Depuis, Greenwood a quitté définitivement Manchester United et s'est engagé avec le club de Ligue 1 de Marseille.

La résidence opulente dispose de trois salles de réception, d'une salle de cinéma, d'une salle de sport et même de quartiers séparés pour les jeunes filles au pair, selon The Sun. La résidence de Bowdon est également équipée d'une alarme anti-intrusion, d'un système de vidéosurveillance et de barrières de sécurité électriques.

L'ancien Lillois devra bientôt quitter sa nouvelle demeure, car il doit se rendre aux États-Unis avec l'équipe d'Erik Ten Hag pour la tournée de pré-saison. Les Diables Rouges affronteront le Real Betis, Arsenal et Liverpool en Amérique du Nord.