Leny Yoro, la destination inattendue

Le Real Madrid est fortement lié au défenseur lillois Leny Yoro, considéré comme le talent le plus prometteur de sa génération.

Le défenseur central français de 18 ans souhaite partir cet été, mais Manchester United fait figure de favori pour s'attacher ses services.

À l'origine, le Paris Saint-Germain était le principal concurrent des Blancos, mais une offre avait été rejetée en janvier. Lille réclamerait 60 millions d'euros pour ses services, alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Le Real Madrid, conscient de sa situation contractuelle, ne souhaite pas se lancer dans une guerre d'enchères et n'offrira pas plus de 40 millions d'euros, variables comprises.

Selon Marca, Manchester United est prêt à répondre aux exigences de Lille et a largement surenchéri sur le Real Madrid dans son offre de contrat pour Yoro. Sa préférence a toujours été pour le Real Madrid, mais si United parvient à persuader Yoro, Lille préférerait clairement accepter une offre des Red Devils.

Le Real Madrid est resté en contact avec Yoro et souhaite toujours le recruter, mais a fait savoir au défenseur qu'il devait refuser de meilleures offres s'il voulait jouer pour le Real Madrid. Entre-temps, Yoro a regardé Manchester United remporter la FA Cup il y a deux week-ends à Wembley, après quoi il a rencontré les dirigeants. Jusqu'à présent, Yoro n'a pas accepté leur offre, mais il reste à voir si ce sera encore le cas à la fin de l'été.

Les Blancos ont l'avantage d'avoir le projet le plus impressionnant du football actuel, avec une jeune équipe pleine de talent et l'arrivée de Kylian Mbappé. De plus, ils sont déjà sans doute la meilleure équipe d'Europe. Le PSG et United, quant à eux, paieront davantage et, dans le cas de ce dernier, offriront presque certainement plus de football. Yoro peut se permettre de gagner une place, mais il commencerait la saison entre la quatrième et la cinquième place dans la hiérarchie à Santiago Bernabeu.