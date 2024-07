Le Real est en train de revoir ses plans pour l'été, après que sa principale cible, Leny Yoro, l'ait informé qu'il allait signer à Manchester United.

Le jeune homme de 18 ans a surpris les Blancos, et son transfert vers la Premier League devrait être finalisé dans les plus brefs délais.

Les champions d'Espagne et d'Europe étaient persuadés d'avoir convaincu Yoro de signer pour eux, et qu'il refuserait d'autres offres pour forcer le transfert à Madrid. Ils pensaient pouvoir forcer Lille à signer pour moins de 30 millions d'euros, ce qui était leur offre, sachant que Yoro refuserait Manchester United.

Ces derniers ont accepté une offre de 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros, et à partir de là, Marca cite deux raisons clés pour expliquer la décision de Yoro. La première est l'argent, Yoro devant gagner beaucoup plus à Old Trafford qu'à Santiago Bernabeu. La seconde est la pression exercée par Lille. Le quotidien madrilène met en doute la détermination de Yoro à signer pour les Blancos et affirme qu'il a cédé sous la pression des menaces de Lille, qui était prêt à l'envoyer dans les tribunes pendant un an.

Selon d'autres sources, Yoro devrait signer un contrat de cinq ans et toucher un salaire annuel d'environ 9 millions d'euros. A 18 ans, Yoro va pouvoir s'installer dans la vie, même s'il n'aurait pas été mauvais à Bernabeu non plus. A noter également que Yoro débuterait sa vie en Espagne en tant que quatrième choix, derrière Antonio Rudiger, Eder Militao et David Alaba, alors qu'il pourra prétendre à une place de titulaire sous les ordres d'Erik ten Hag.