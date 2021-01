L'entraîneur de Francfort invite Jovic à revenir

L'entraîneur de l'Eintracht Francfort, Adi Hütter, n'a pas hésité à nourrir les spéculations sur le retour possible de Luka Jovic.

Les spéculations concernant le retour possible de Luka Jovic à l’ ne se sont pas arrêtées ces derniers temps.

Alors que Francfort cherche à renforcer son attaque après le départ de Bas Dost, le nom de Jovic a été évoqué à plusieurs reprises. Jovic a quitté Francfort pour le en 2019, mais le Serbe a eu du mal à se trouver une place dans l'équipe de Zinedine Zidane.

En conséquence, beaucoup en pensent qu'un retour à Francfort, où il a brillé juste avant de rejoindre Madrid, pourrait être une bonne option pour le joueur. Cela inclut l'entraîneur de Francfort lui-même, Adi Hütter, qui a suggéré que Jovic pourrait être favorable pour un retour au Waldstadion.

Interrogé sur les rumeurs liant Jovic à l'équipe qui l'a lancé sur la scène mondiale, Hütter n'a pas hésité à nourrir la spéculation.

"C’est quelque chose qui n’a échappé à personne", a déclaré le patron de Francfort en référence au possible retour de l’attaquant serbe en Allemagne.

L'article continue ci-dessous

"Il ne prend que très peu de minutes au Real Madrid et il n'aurait sûrement rien contre le retour à Francfort", a-t-il ajouté, ses propos ayant d'autant plus de signification que le contact entre l'Eintracht et Jovic lui-même n'a jamais cessé depuis son départ.

Bien entendu, le principal obstacle restera le problème financier. La presse allemande a souligné que Francfort ne serait pas en mesure d'assumer le coût du salaire que Jovic gagne actuellement au Real Madrid.

Encore une fois, Hütter a parlé franchement de la question. "Ce qui a été écrit sur ce que gagne Luka par an est exact", a souligné l'entraîneur de Francfort, relançant encore davantage les rumeurs.