Lens : Seko Fofana revient sur son été agité

Un temps annoncé sur le départ, Seko Fofana a finalement fait le choix de prolonger son contrat avec les Sang et Or.

Seko Fofana sera Lensois cette saison, et ce jusqu'en 2025. C'est la très bonne nouvelle de la fin de l'été dans le Nord, où le milieu de terrain est devenu un élément majeur des Sang et Or.

"C'était un peu un enfer"

A tel point que le joueur avait des touches en Angleterre, mais aussi en France, et notamment du côté du PSG. Avant de finalement rester à Bollaert, pour le plus grand plaisir des supporters.

"Ma prolongation était vraiment attendue par les supporters. Je les ai écoutés et je suis content de continuer l'aventure ici", a confié le principal intéressé à Téléfoot.

"Il y a eu beaucoup de sollicitations, des nuits courtes. Je suis content que ce mercato soit terminé. C'était un enfer un peu, on t'annonce un peu partout.

"Le club m'a plus que prouvé qu'il était ambitieux et mes partenaires ont insisté pour que je reste."

"Bien sûr que j'ai pensé à partir"

Fofana ne s'en cache pourtant pas : la tentation de s'engager dans un club plus huppé était forte tout au long de l'été.

Si j'ai pensé à partir ? Bien sûr. Il y a eu beaucoup de sollicitations, a-t-il reconnu. Tout ça m'a traversé l'esprit. Il y a une harmonie avec les joueurs, une sorte de cohésion, une sensation qu'il est impossible de partir.

Avant de conclure : "Aujourd'hui je suis content, tout le monde est content. Laissez-moi tranquille et laissez-moi travailler pour faire encore mieux".