Lens - Saint-Etienne (2-0), les Lensois renouent avec la victoire face à des Verts à 9

Face à des Stéphanois réduits à neuf, les Lensois continuent leur bonhomme de chemin dans cette Ligue 1 grâce notamment à un nouveau penalty de Kakuta

Après cinq ans de purgatoire en , le pire était annoncé pour le pour son retour dans l’élite. Après six journées, force est de constater que les Lensois déjouent tous les pronostics puisque les hommes de Franck Haise ont signé leur quatrième victoire de la saison face à Saint-Etienne (2-0). Avec ce succès grâce à un penalty de Gaël Kakuta et une tête de Sotoca, Lens compte désormais 13 points et ont pratiquement fait un tiers du chemin vers le maintien.

Séduisants depuis le début de la saison, les Nordistes étaient opposés à l’autre équipe séduisante de ce début de : l’AS Saint-Etienne. Malgré un bon départ, les Verts semblent malgré tout marquer le coup depuis quelques rencontres.

Grosse blessure pour Ganago ?

Après avoir concédé le nul malgré une avance de deux buts contre , les hommes de Claude Puel avaient mordu la poussière face à Rennes la semaine dernière. C’est désormais une deuxième défaite de suite à Lens et le contenu risque de poser question.

Plus d'équipes

L’infériorité numérique dès le premier quart d’heure après un rouge de Kolodziejczak n’a pas été mais le club du Forez a encore été inoffensif et n’a jamais inquiété Leca. Preuve de ces problèmes offensifs ? Puel a fait le choix de faire rentrer Khazri à la pause, le Tunisien n’ayant pas été retenu lors des cinq premières journées.

L'article continue ci-dessous

L’indésirable Tunisien n’a pas eu le temps de se mettre en évidence puisqu’il a rapidement rejoint « Kolo » aux vestiaires pour un tacle trop appuyé sur Gradit (65eme).

Cadeau empoisonné pour Khazri

Avec deux cartons rouges, difficile d’espérer quelque chose surtout quand il faut courir après le score. Car, le RC Lens ne s’est pas fait prier pour venger la sortie sur blessure de Ganago sur le premier rouge stéphanois. En spécialiste de l’exercice, Kakuta a inscrit son 4eme penalty de la saison pour son 4eme but (15eme).

Dominateurs, les Lensois ont eu les occasions par Sotoca et Banza (46eme) mais se sont petit à petit endormis entre la volonté de tuer le match et celle de ne pas trop s’exposer à des contres. Finalement, la double supériorité a fini par porter ses fruits à dix minutes de la fin. Sur un corner, Sotoca est venu couper la trajectoire de la tête et assurer cette nouvelle victoire.