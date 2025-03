Lens - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lens et Rennes seront aux prises samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 saison 2024-2025 tend progressivement vers son épilogue. Ce weekend, le championnat français a abordé sa 25e journée avec des rencontres très intéressantes au programme. Parmi les affiches prévues pour cet épisode de Ligue 1, figure un alléchant duel à suivre entre le RC Lens et le Stade Rennais, ce samedi.

Lens veut enchainer face à Rennes

En déplacement à Marseille samedi dernier, Lens (8e, 36 pts) a réalisé une performance majeure en s'imposant dans les derniers instants du match (0-1, 94e). Alors que l’OM espérait avancer au classement, les Sang et Or ont su exploiter leurs opportunités pour repartir avec trois points précieux. Ce succès permet aux hommes de Franck Haise de se donner un peu d’air, même s’ils devront enchaîner les bons résultats pour espérer recoller au top 6 et rester en course pour l’Europe. Et cela passe par une victoire contre Rennes, ce samedi.

Rennes veut rebondir après Paris

De son côté, Rennes sort d'une défaite lourde de conséquences contre le Paris Saint-Germain (1-4). Depuis l’arrivée de Habib Beye sur le banc, les Rouge et Noir ont alterné le bon et le moins bon, enregistrant seulement deux revers en six rencontres sous sa direction. Grâce à des victoires importantes contre Saint-Étienne (0-2), Reims (1-0) et Montpellier (0-4), Rennes (29 pts) a su s’éloigner de la zone de relégation et occupe désormais la 12e place du classement. Avec une avance de huit points sur le barragiste, les Bretons doivent encore cravacher pour espérer intégrer le top 9 et viser une fin de saison plus ambitieuse.

Horaire et lieu du match

Lens – Rennes

25e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Bollaert-Delelis

A 21h05, heure française

Les compos probables du match Lens – Rennes

Lens : Ryan - Aguilar, Gradit, Sarr, Medina, Machado - El Aynaoui, Thomasson, Diouf - Nzola, Sotoca.

Rennes : Samba - Rouault, Jacquet, Brassier - Assignon, Koné, Cissé, Truffert - Tamari, Kalimuendo, Furuhashi.

Sur quelle chaîne suivre le match Lens – Rennes ?

La rencontre entre le Racing Club de Lens et le Stade Rennais sera à suivre ce samedi 15 mars 2025 à partir de 21h05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.