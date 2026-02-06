Lens - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un RC Lens en pleine confiance qui s'apprête à défier Rennes ce samedi. Dauphin du PSG et qualifié en Coupe de France après un succès à Troyes (4-2), le club artésien surfe sur une dynamique exceptionnelle à domicile : dix victoires consécutives toutes compétitions confondues à Bollaert, avec à chaque fois un but ou moins encaissé. Pierre Sage, le chef d'orchestre de cette réussite, a su gérer son effectif lors de la semaine à trois matchs, s'offrant le luxe de récupérer Florian Thauvin (retour de suspension) et Samson Baidoo pour ce choc. Avec l'opportunité de reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1 en cas de succès, les Sang et Or veulent prouver que leur statut de candidat au titre n'est pas usurpé, s'appuyant sur un collectif soudé par le souvenir du match aller héroïque (0-0 à 10 contre 11).

Rennes au bord de l'implosion

L'ambiance est radicalement différente en Bretagne. Le Stade Rennais débarque dans le Nord au cœur d'une tempête médiatique et sportive. Sixièmes mais sur une série de trois défaites consécutives (dont une gifle 0-3 à Marseille en Coupe), les hommes d'Habib Beye sont en plein doute. Le technicien a pris une décision radicale en écartant son capitaine Brice Samba du groupe, alimentant les rumeurs de fracture avec son vestiaire. Beye dénonce des "distorsions" médiatiques et tente de ramener le calme en conférence de presse, mais la réalité du terrain est cruelle : avec neuf buts encaissés lors des trois derniers matchs, la défense rennaise prend l'eau.

Le duel des bancs : Sage apaise, Beye tranche

Ce match sera aussi le théâtre d'une opposition de styles et de communication. D'un côté, Pierre Sage cultive l'humilité et l'esprit de corps, n'hésitant pas à envoyer un message de soutien public à son homologue rennais pour calmer le jeu. De l'autre, Habib Beye assume un management "coup de poing", n'hésitant pas à trancher dans le vif pour tenter de créer un électrochoc, quitte à se mettre une partie de ses cadres à dos. Sur le plan tactique, Rennes devra trouver l'équilibre entre ses ambitions de jeu (52% de possession à Marseille) et la nécessité de ne pas s'exposer aux transitions foudroyantes des Lensois.

Un tournant psychologique

Pour Lens, l'enjeu est de confirmer que Bollaert est bien une terre hostile pour tout visiteur et de mettre une pression maximale sur le PSG. Pour Rennes, ce déplacement ressemble à un quitte ou double : une réaction d'orgueil pourrait relancer la machine et sauver la tête de Beye, tandis qu'une nouvelle défaite plongerait le club dans une crise profonde, validant la thèse d'un vestiaire qui a lâché son coach. Entre un dauphin qui rêve de trône et un prétendant qui joue sa survie, l'après-midi promet d'être électrique dans l'Artois.

Sur quelle chaine suivre le match Lens - Rennes

La rencontre entre le RC Lens et le Stade Rennais sera à suivre ce samedi 7 février 2026 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match Lens - Rennes

Infos des équpes et effectifs

Infos sur l'équipe de Lens

À l’approche de la réception de Rennes ce samedi (21e journée de Ligue 1), le RC Lens enregistre plusieurs retours notables dans son groupe. Préservé en milieu de semaine, Samson Baidoo fait son retour, tout comme Florian Thauvin, de nouveau disponible après avoir purgé sa suspension. Les recrues hivernales Amadou Haidara, Arthur Masuaku et Allan Saint-Maximin sont bien présentes, tout comme le gardien Mathieu Gorgelin, régulièrement intégré au groupe par Pierre Sage.

En revanche, Andrija Bulatovic est laissé hors groupe. Lens doit également composer avec plusieurs absences persistantes : Jonathan Gradit et Régis Gurtner ne sont toujours pas aptes, tandis que Jhoanner Chavez et Fodé Sylla n’ont pas été retenus, victimes de la concurrence accrue liée aux retours. Malgré ces forfaits, la dynamique reste positive après le succès du week-end dernier, marqué par le premier but de la saison de Ruben Aguilar et un nouveau clean sheet de Robin Risser, solide dernier rempart lensois.

Infos sur l'équipe de Rennes

Pour le déplacement à Lens ce samedi (21e journée de Ligue 1), le Stade Rennais récupère un renfort important avec le retour de Valentin Rongier, absent lors des lourdes défaites à Monaco (0-4) puis à Marseille en Coupe de France (0-3). En revanche, Przemyslaw Frankowski, touché au mollet, est de nouveau forfait et ne fera pas son retour à Bollaert cette saison. Même constat pour Glen Kamara, indisponible, tandis que Djaoui Cissé (adducteurs) et Yassir Zabiri (quadriceps) demeurent incertains.

Autre fait marquant, Brice Samba ne gardera pas les cages rennaises. Selon L’Équipe, l’ancien Lensois a été écarté par Habib Beye à la suite de tensions internes après le match face à l’OM. Mathys Silistrie est donc pressenti pour débuter dans les buts. Déjà privé de Seko Fofana, parti à Porto, Rennes se présente ainsi à Lens avec un effectif remanié, dans un contexte sportif et interne délicat.

