Lens - Reims : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Lens - Reims : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Quatre matches séparent Lens du rêve ultime. Lens peut rêver grand en cette fin de saison. Vainqueur de l'Olympique de Marseille le week-end dernier, le RCL a repris la seconde place aux Phocéens et est désormais maître de son destin dans l'optique d'une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

La C1 à portée de main

Les Sang et Or peuvent même se permettre de rêver du titre de champion de France puisqu'ils n'ont que cinq points de retard sur le PSG, mais ils devront espérer deux faux pas du club de la capitale lors des quatre dernières journées pour espérer être sacrés en fin de saison. Lens a donc tout intérêt à se concentrer sur la chasse à cette deuxième place et surtout à se concentrer sur ses propres résultats.

Intraitable à domicile, le RC Lens aborde ce match contre Reims en grand favori. Le club emmené par Will Still s'est un peu essoufflé ces dernières semaines mais reste sur une victoire face à Lille, l'ennemi juré de Lens. Toutefois, Reims n'a plus gagné à l'extérieur depuis le 2 avril face à Nantes et devra réaliser un sacré match pour faire tomber les Sang et Or à Bollaert.

Lens meilleure équipe à domicile en Ligue 1

Porté par Lois Openda et Seko Fofana lors des dernières semaines, Lens va devoir se montrer solide et prouver, si besoin en est encore, qu'il a l'étoffe d'un dauphin et qu'il compte bel et bien retrouver la plus belle compétition européenne après vingt ans après sa dernière participation.

Horaire et lieu du match Lens - Reims

Ville : Lens

Lens Stade : Bollaert-Delelis

Bollaert-Delelis Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Lens - Reims ?

Lens-Reims

Ligue 1

Vendredi 12 mai

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h40 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle de Lens et de Reims

Lens : VDVVV



Reims : NDDDV

Les blessés et absents de Lens et de Reims :

Quatre absents de chaque côté pour cette rencontre. Lens va récupérer Abdul Samed de suspension, mais ne pourra pas compter sur Steven Fortes, Wesley Saïd, Wuilker Farinez et Jimmy Cabot, blessés.

En face, Florent Duparchy, Myziane Maolida, Nicolas Penneteau et Mitchell van Bergen sont indisponibles.

Les équipes probables

XI de départ de Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul-Samed, Fofana, Machado - Sotoca, Fulgini - Openda.

XI de départ de Reims : Diouf – Foket, Keita, Abdelhamid, De Smet – Munetsi, Cajuste, Sissoko, Matusiwa - Doumbia - Balogun, Ito.