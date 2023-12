Lens - Reims : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lens reçoit Reims samedi dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après une semaine mouvementée en Europe, les clubs français sont de retour sur la scène domestique. Ce samedi, le Racing Club de Lens affronte le Stade de Reims à l’occasion de la seizième journée de Ligue 1. Un match qui va beaucoup compter dans la course à l’Europe pour la saison prochaine.

Lens – Reims, un match pour l’Europe

Lens est passé par toutes les émotions en Ligue des Champions mardi dernier. Le club a validé une qualification en Ligue Europa face à Séville après son élimination de la C1. De retour en Ligue 1, les Sang et Or vont devoir confirmer leur bonne forme face à Reims. Les Lensois surfent sur une bonne dynamique en Ligue 1 depuis quelques journées. Les hommes de Franck Haise restent sur trois victoires (2 nuls) lors de leurs cinq derniers matchs en championnat. Face au Stade de Reims, un concurrent direct pour l’Europe, Lens devra sortir le grand jeu pour s’en sortir et s’offrir une nouvelle victoire à domicile.

Reims, après un bon de saison, régresse depuis quelques journées. Les Champenois ont chuté de la 5e place à la 8e et ont pris du retard sur le haut de tableau. Avec désormais 23 points, à égalité avec Lens (7e) et Marseille (6e), les hommes de Will Still sont dans l’obligation de remporter leur prochaine rencontre. Par contre, la tendance n’est pas bonne puisque Reims n’a remporté que deux (3 défaites) de ses cinq derniers matchs en Ligue 1. Le choc contre Lens est donc un nouveau test pour les Rémois, qui doivent frapper un grand coup avec une victoire face à un concurrent direct.

Horaire et lieu de match

Lens – Reims

16e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Bollaert-Delelis

A 21h française

Compos probables du Lens – Reims

Lens : Samba - Gradit, Danso, Khusanov - Aguilar, Mendy, El-Aynaoui, Frankowski - Thomasson, Wahi, Fulgini

Reims : Diouf - Agbadou, Okumu, Abdelhamid - Busi, Teuma, Matusiwa, Richardson, De Smet - Ito, Daramy

Sur quelle chaîne suivre le match Lens – Reims

La rencontre entre le RC Lens et le Stade de Reims sera à suivre ce samedi 16 décembre 2023 à partir de 21h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal ainsi que sur le service DAZN.