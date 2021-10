Lens - Reims (2-0), les Sang et Or confortent leur place de dauphin

La 9e journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi par un succès logique de Lens au détriment de Reims (2-0).

Le RC Lens continue son bonhomme de chemin en Ligue 1. Ce vendredi, en ouverture de la 9e journée, la formation artésienne a assuré sa 5e victoire de la saison en prenant le meilleur sur Reims. Un succès obtenu sans trop de peine.

La tâche des Nordistes a été facilitée par une expulsion côté champenois d’Hugo Ekitike. Ce dernier a vu rouge en fin de première période en commettant une faute dans la surface et en position de dernier défenseur. La double sentence était inévitable.

Le réveil de Kalimuendo

Arnaud Kalimuendo s’est chargé de transformer le pénalty. L’ancien parisien n’a pas tremblé pour inscrire son premier but de la saison (après cinq matches joués). Et un second a suivi en tout début de seconde période.

Sur leur lancée, les Lensois ont donc rapidement breaké, profitant des espaces dans le camp adverse. Seko Fofana a d’abord trouvé le gardien adverse sur sa trajectoire (51e). Puis, une ouverture de Sotoca en direction de Kalimuendo a été profitable à ce dernier. L’international espoir a conclu d’une belle frappe croisée du gauche.

Ça faisait 2-0 et le score n’a plus changé dans cette rencontre. Mais, il aurait pu tant la domination des locaux a été totale. Pénalisés par le cours des évènements, Reims ne s’est d’ailleurs offert aucun tir cadré en 90 minutes de jeu.

Lens passera la trêve au chaud

Avec cette victoire, le RCL est certain de rester à la deuxième place du classement pendant au moins deux semaines vu que la trêve internationale se profile. Qui l’aurait cru à l’entame de la saison ? Ce n’est cependant guère le fruit du hasard au vu du travail que cette équipe accomplit et la progression qu’elle connait depuis son retour dans l’élite.

Le seul bémol pour l’équipe de Franck Haise dans cette partie c’est la sortie sur blessure de Cheick Doucouré à deux minutes de la fin. Ce dernier a été touché au pied droit, et remplacé par Yannick Cahuzac.