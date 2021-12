Lens - PSG - Pochettino : « Ça n’a pas été une bonne soirée »

Le PSG a concédé le nul face au RC Lens, ce samedi à Bollaert. Et le résultat aurait pu être encore plus décevant s’il n’y avait pas eu l’égalisation salvatrice de Gini Wijnaldum dans les arrêts de jeu. Après la rencontre, au moment de disséquer la rencontre, Mauricio Pochettino a admis que les Sang et Or ont donné beaucoup du fil à retordre à ses hommes. Le coach parisien a aussi déploré par ailleurs le déchet technique dont a fait preuve sa formation.

Est-ce que Lens est l’équipe qui vous a le plus mis en difficulté cette saison en championnat ?

Mauricio Pochettino : Oui, c’est l’une des équipes qui nous a le plus gêné. Le mérite lui revient. Et c’est aussi parce qu’on n’a pas eu une belle soirée. On a perdu énormément de ballons, surtout en début de match, et c’est ce qui nous a empêché de mettre notre jeu en place. Et contre une équipe agressive, ce manque de précision, ça rend le match plus difficile. Et c’est pour cela qu’il y a eu quelques changements tactiques.

Pourquoi avoir laissé Kylian Mbappé sur le banc au coup d’envoi ?

Il a eu beaucoup de matches récemment. Il avait un peu de fatigue. On a jugé qu’il était mieux de lui offrir un peu de repos.

A quoi sont dues vos difficultés ce soir ?

Oui, on a joué contre une équipe de Lens qui nous a gênés et qui a su couper nos circuits de transmission. A partir de là, on a eu du mal à pouvoir bien combiner. A cela, on peut ajouter le manque de précision technique et aussi le manque de fraicheur vu l’enchainement des matches qu’on enchaine en ce moment. On n’a pas réussi à mettre le jeu en place pour créer plus de problèmes et au bout du compte le résultat est juste.

Etre champion d’automne reste quand même une satisfaction pour vous ?

Sincèrement, je ne tiens pas compte de ça. Je serais satisfait si on est champions à la fin de l’année.

Propos recueillis par Marc Mechenoua au stade Félix Bollaert