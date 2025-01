Lens - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lens et le PSG seront aux prises samedi pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Les matchs s’enchaînent en Ligue 1 depuis le début de l’année. Le championnat français aborde, ce weekend, sa 18e journée avec des rencontres intéressantes. Au programme de ce samedi, un alléchant choc à suivre entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain.

Lens revanchard contre le PSG

7e de Ligue 1, Lens (27 pts) commence à sortir progressivement la tête de l’eau. Après des débuts poussifs, les Sang et Or sont une bonne dynamique avec une seule sur leurs cinq derniers matchs en championnat (trois victoires, un nul). Mais les hommes de Will Still, qui sont à 5 points de la 3e place occupée par Monaco (32 pts), visent encore plus haut. Un objectif que les Sang et Or ne pourront pas atteindre s’ils n’arrivent pas à battre les équipes du haut de tableau. Le match contre le PSG intervient donc à point nommé pour Lens qui a déjà perdu à deux reprises contre les Parisiens cette saison (Ligue 1 et Coupe de France).

Un match épineux pour le PSG

De son côté, le PSG (1er, 43 pts) est sur une très bonne dynamique. Les Parisiens sont sur une série de sept victoires consécutives toutes compétitions confondues et vont viser un huitième succès de rang contre Lens. En outre, le choc face aux Sang et Or permettraient aux hommes de Luis Enrique de se préparer pour le duel épineux contre Manchester City en Ligue des Champions, mercredi prochain. Les enjeux sont nombreux pour le PSG qui doit toujours tenir l’OM (2e, 36 pts) à distance.

Horaire et lieu du match

Lens – PSG

18e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Bollaert-Delelis

A 17h, heure française

Les compos probables du match Lens - PSG

Lens : Koffi – Frankowski, Sarr, Medina, Machado – Thomasson, Diouf – Sotoca, Fulgini, Zaroury – Koyalipou

PSG : Donnarumma – Hakimi, Hernandez, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Lee, Ramos, Barcola

Sur quelle chaîne suivre le match Lens – PSG ?

La rencontre entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce samedi 18 janvier 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.