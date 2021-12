Lens-PSG : avec Kimpembe d'entrée ?

L'entraîneur du PSG a même indiqué qu'il devrait encore effectuer des changements par rapport à l'équipe de mercredi face à Nice. Dans le Nord, il devra faire sans Sergio Ramos qui souffre d'une fatigue musculaire et d'Ander Herrera, notamment qui reprendra l'entraînement en fin de semaine.

Vendredi en début de journée, un doute subsistait quant à la possibilité de voir Presnel Kimpembe titulaire samedi. Sorti avant la fin de la rencontre face à l'OGCN après avoir ressenti une gêne musculaire, l'international français était à l'entraînement vendredi matin.

De bonnes sensations à l'entraînement de veille de match

Si les examens pratiqués jeudi n'ont pas révélé de lésion, le joueur souhaitait se tester lors de la séance collective de ce vendredi pour faire part de ses sensations au staff. Et elles étaient plutôt bonnes et Presko se sent vraisemblablement prêt à démarrer. Sauf contre indication de la staff médical, il devrait donc démarrer.

L'article continue ci-dessous

Si Pochettino a parlé de changement, il devrait, en toute logique, reconduire son trio offensif du début de semaine : Messi, Di Maria et Mbappé. Verratti, qui a disputé trente minutes mercredi, devrait les imiter. Poche peut compter sur un Danilo Pereira en pleine forme sur les deux dernières rencontres mais aussi Paredes qui n'a démarré ni contre Saint-Etienne ni contre Nice.

Dans les cages, Gianluigi Donnaruma a disputé les deux derniers matchs et la logique d'un changement tous les deux matchs voudrait que Navas retrouve sa place. Surtout avant un match de Ligue des champions.

Composition probable : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Gueye, Danilo Pereira, Verratti - Messi, Mbappé, Di Maria.