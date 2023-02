Lens prolonge encore un cadre ! (OFFICIEL)

Le RC Lens a annoncé ce jeudi la prolongation de l'un de ses joueurs cadres, Jonathan Gradit.

A l'instar de l'attaquant Florian Sotoca, le Racing Club de Lens a sécurisé un autre de ses cadres en la personne de Jonathan Gradit. Le défenseur a paraphé un nouveau contrat de 4 ans avec les Sang et Or.

Lens blinde ses cadres

"Sérieux et impliqué dans le projet lensois depuis quatre ans, Jonathan Gradit est également l’une des voix haranguantes du vestiaire. À travers cette extension de contrat, le Racing confirme sa confiance envers son numéro 24 et démontre sa volonté de prolonger l’aventure avec l’un de ses joueurs cadres", peut-on lire dans un communiqué officiel publié par le RC Lens.

« Plus qu’une nouvelle prolongation, c’est une signature importante que nous enregistrons, a expliqué le directeur général Arnaud Pouille. Jo' a rejoint le club en 2019 et a valeur de symbole du renouveau du Racing. Il est la synthèse d’un homme authentique, attaché à des valeurs de simplicité, de sincérité et d’un joueur de haut niveau extrêmement compétiteur. Par ses valeurs et son engagement, il montre l’exemple en permanence. Jo' est aujourd’hui un cadre du vestiaire et le voir parapher jusqu’en 2026 n’est que la continuité d’un attachement réciproque », a conclu le dirigeant.