Lens-Nice (3-0) - Lens à la fête contre Nice

Cette équipe du RC Lens ne lâche donc jamais rien, quel que soit le contexte, quel que soit l'adversaire. Réduite à dix après moins de vingt minutes de jeu, la bande de Franck Haise n'a pas baissé les bras pour faire chuter des Aiglons longtemps dominateurs.

Haïdara rapidement exclu

Des Niçois qui attaquent fort dès les premières minutes, dans le sillage de Gouiri et Delort, qui se procurent les premières situations.

Une rencontre qui bascule une première fois sur un choc à haute vitesse entre Atal et Haïdara, lequel est exclu à la grande surprise des Lensois pour avoir involontairement touché la jambe du latéral niçois en tentant de dégager.

De quoi faire monter la pression dans un stade Bollaert déjà chaud. Pendant de longues minutes, les Sang et Or ont toutes les peines du monde à sortir de leurs 30 mètres, mais cette équipe de Nice marque très rarement en première période (neuf fois seulement cette saison), et n'y arrive pas.

En manque de confiance, Gouiri bute sur un Leca sorti à toute vitesse lui boucher l'angle, alors qu'un Kluivert plutôt discret n'est pas plus en réussite juste avant le retour aux vestiaires.

La tornade Kalimuendo

Dix minutes. C'est le temps nécessaire aux Lensois pour tout renverser dès la reprise, dans le sillage d'un Arnaud Kalimuendo entré apporter sa fougue.

Le titi parisien ouvre d'abord le score, sur un ballon qui lui arrive au second poteau après une percée de Pereira Da Costa (0-1, 51e). C'est ensuite Doucouré qui envoie une frappe sublime qui transperce Benitez, dans la foulée d'une chevauchée de Frankowski (2-0, 55e).

Nice est abattu et Lemina écope à son tour d'un carton rouge. Déjà averti, le milieu des Aiglons se rend coupable d'une semelle en retard sur Doucouré et rentre lui aussi prendre sa douche prématurément.

L'article continue ci-dessous

Et alors que Christophe Galtier essaie de lancer de nouvelles forces dans la bataille, Doucouré envoie Kalimuendo effacer Benitez pour conclure dans le but vide (3-0, 67e). Echec et mat.

Leca s'interpose une dernière fois dans les pieds de Guessand puis Lotomba dans les dernières minutes pour conserver sa cage inviolée. Le calice jusqu'à la lie pour les Aiglons, avec un rouge direct peut-être sévère pour Dante, auteur d'un tacle en retard sur Kalimuendo.

Coup d'arrêt pour Nice, qui reste cinquième et voit Monaco revenir à un point, tandis que Lens est provisoirement huitième.