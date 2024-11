Lens - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Stade Bollaert sera le théâtre d'une opposition intéressante entre le RC Lens et le FC Nantes. Voici tout ce qu'il y a à savoir sur ce match.

Entre 1995 et 2001, Lens et Nantes ont conquis 3 des 7 éditions du championnat de France. Ils faisaient alors partie des toutes meilleures équipes du pays. Mais, ce temps-là est bien révolu. Les Sang et Or et les Canaris ne naviguent plus dans les mêmes eaux. Cela dit, le bras de fer qui les oppose suscite toujours de l'intérêt.

Auteur d'un meilleur début de saison, Lens part favori de cette confrontation. Jouant à domicile, les Artésiens devraient en principe imposer leur loi face à une équipe nantaise qui est en plein doute. Mais, en football, la vérité du terrain se révèle parfois bien différente des prédictions. Et c'est pourquoi la méfiance reste de mise pour les Nordistes.

Nantes aura fort à faire contre Lens

Les deux formations abordent cette partie avec une certaine pression en raison de leurs résultats récents. L'équipe de Still reste sur deux défaites de rang, tandis que le FCN n'a plus gagné depuis sept parties. Malheur au vaincu donc, si vaincu il y a.

A noter que lors de l'exercice écoulé il n'y a pas eu photo lors des face à face entre Lensois et Nantais. Il y a eu 5-0 sur l'ensemble des deux matches. Nul doute que Chirivella et ses partenaires seront animés d'un vrai sentiment de revanche. Mais est-ce que cela suffira pour aller chercher un premier succès à Bollaert depuis mars 2013 (2-1).

Horaire et lieu du match

11e journée de Ligue 1

A 19h, heure française

Stade Félix Bollaert

Lens – Nantes

Les compos probables de Lens - Nantes

Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Ojediran, Diouf, Machado - Thomasson - Labeau Lascary, Zaroury.

Nantes : Lafont - Coco, Castelletto, Pallois, Cozza - Chirivella, Douglas Augusto - Thomas, Kadewere, Simon – Mohamed.

Sur quelle chaine suivre le match Lens - Nantes

La rencontre entre Lens et Nantes sera à suivre ce samedi 9 novembre à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. A noter que sur Prime, vous bénéficiez d'une réduction sur un abonnement de 8 mois si vous souscrivez entre le 6 et le 10 novembre.