Lens - Montpellier : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Stade Bollaert sera le théâtre ce dimanche d'une opposition intéressante entre le RC Lens et Montpellier.

Ce dimanche, le RC Lens (7ᵉ, 22 points) accueille Montpellier (20ᵉ, 9 points) lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1. Les Sang et Or, en quête de régularité, espèrent confirmer leur récente victoire 2-0 à Reims, après des défaites frustrantes contre Marseille (1-3) et Lille (0-2). De son côté, Montpellier, lanterne rouge, a montré du caractère en arrachant un nul 2-2 face à Lille après une série compliquée, mais reste à 5 points de la zone de flottaison.

Lens a les faveurs des pronostics

Côté effectif, Lens devra composer sans Aguilar, Cabot et Satriano, blessés. Toutefois, le retour de Wesley Saïd renforce son attaque. Montpellier, quant à lui, est privé de plusieurs cadres, ce qui complique sa mission face à une équipe lensoise ambitieuse.

Avec une dynamique plus favorable et l’avantage de jouer à domicile, Lens part favori. Cependant, Montpellier, en lutte pour sa survie, pourrait poser problème si son regain de forme se confirme. Un match à suivre avec intérêt pour ses enjeux cruciaux en haut et en bas de tableau.

Les Sang et Or ne réussissent pas à Montpellier

Lors de leurs dernières rencontres, Lens a pris l’ascendant avec des victoires nettes, notamment 4-1 la saison passée. Cependant, Montpellier reste imprévisible avec un historique de matches serrés contre les Nordistes.

Horaire et lieu du match

Dimanche 8 décembre 2024

14e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

A 15h, heure française

Lens – Montpellier

Les compos probables de Lens - Montpellier

Lens : Samba - Khusanov, Danso, Medina - Frankowski, Thomasson, Diouf, Chavez - Fulgini, Sotoca – Nzola.

Montpellier : Lecomte - Tchato, Maksimovic, Sagnan, Sylla - Ferri, Chotard - Tamari, Savanier, Nordin – Khazri.

Sur quelle chaine suivre le match Lens - Montpellier

La rencontre entre Lens et Montpellier sera à suivre ce dimanche 08 décembre 2024 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.