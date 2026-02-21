Lens - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le 12 avril est la date cochée par Pierre Sage, mais c'est bien ce samedi que le Racing Club de Lens pourrait basculer dans une autre dimension. Forts d'une démonstration d'efficacité face au Paris FC (0-5), les Sang et Or retrouvent leur public avec un statut de leader qui ne doit plus rien au hasard. Dans un stade Bollaert-Delelis qui affichera complet pour la 80e fois consécutive, l'enjeu est double : consolider cette première place devant le PSG et effacer des tablettes le record de victoires consécutives à domicile du club. Avec une 11e réussite attendue en Artois, Lens égalerait les standards des rares équipes ayant atteint les 55 points à ce stade de la compétition, un seuil qui, historiquement, mène presque toujours au sacre national.

Un Rocher à bout de souffle entre deux chocs

Si Lens affiche une sérénité impressionnante malgré les absences de cadres défensifs comme Gradit ou Gurtner, l'AS Monaco débarque dans le Nord avec les traits tirés. Pris en étau entre deux confrontations européennes face au Paris Saint-Germain, le club de la Principauté ressemble à un grand corps malade. L'infirmerie du Rocher ne désemplit pas, privant Sébastien Pocognoli de pièces maîtresses telles que Minamino ou Zakaria. Plus inquiétant encore, l'ambiance interne a été parasitée par les tensions entre Jordan Teze et Aleksandr Golovin, ce dernier étant de toute façon suspendu pour ce déplacement. Incapable de marquer lors de ses quatre derniers voyages en Ligue 1, Monaco devra réaliser un miracle tactique pour ne pas subir un troisième revers de rang face aux Lensois.

Robin Risser, le dernier rempart de l'ambition

La clé du match pourrait bien se trouver dans les gants de Robin Risser. Le portier artésien survole les débats cette saison avec un taux d'arrêts de 77,3 %, le plus élevé du championnat. Face à lui, Maghnes Akliouche, qui fêtera sa 100e apparition sous le maillot monégasque, sera le principal danger d'une attaque visiteuse en quête de repères. Lens, qui récupère Mamadou Sangaré, compte s'appuyer sur sa capacité exceptionnelle à presser haut pour étouffer une relance adverse bricolée. Dans ce duel de dynamiques opposées, le Racing a l'occasion de prouver que son fauteuil de leader n'est pas un prêt à court terme, mais bien le trône d'un futur champion.

Sur quelle chaine suivre le match Lens - Monaco

La rencontre entre le RC Lens et Monaco sera à suivre ce samedi 21 février 2026 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match Lens - Monaco

Le match entre Lens et Monaco se tient ce samedi 21 février à partir de 17h, heure française, au stade Bollaert-Delelis de Lens.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Lens

Pierre Sage doit composer sans Régis Gurtner, Jonathan Gradit, Samson Baidoo et Kyllian Antonio, tous blessés de longue date et absents du groupe retenu pour la réception de Monaco. Mauvaise nouvelle de dernière minute, Mamadou Sangaré, touché à la crête iliaque à Paris, n’a finalement pas été convoqué malgré les propos rassurants du coach en conférence de presse. En revanche, Ruben Aguilar effectue son retour de suspension et postule d’entrée face à son ancien club. La tendance pour le onze est à un 3‑4‑3 avec Risser dans le but, une défense Celik – Ganiou – Malang Sarr, Aguilar et Udol sur les côtés, Thomasson associé à Bulatovic dans l’axe. Devant, le trio Thauvin – Édouard – Saïd est annoncé titulaire, profitant de la dynamique offensive vue lors du large succès au Paris FC.

Infos sur l'équipe de Monaco

Sébastien Pocognoli se présente à Bollaert avec un effectif amoindri et un groupe de 20 joueurs seulement. L’ASM doit faire sans Aleksandr Golovin et Vanderson, tous deux suspendus, mais aussi sans plusieurs blessés de longue durée : le gardien Hradecky, les défenseurs Salisu et Dier, le latéral Kassoum Ouattara, ainsi que Paul Pogba et Takumi Minamino. Henesliou, touché au bassin, manque également le déplacement. En revanche, Thilo Kehrer et Ansu Fati effectuent leur retour dans le groupe, tandis que Denis Zakaria, un temps incertain, est bien présent. La compo probable s’articule autour d’un 4‑4‑2 ou 4‑2‑3‑1 : Köhn dans le but, une ligne Diatta – Teze – Kehrer – Caio Henrique, un milieu Camara – Coulibaly – Zakaria, avec Adingra et Fati pour animer les côtés derrière/aux côtés du duo Balogun – Biereth en pointe.

