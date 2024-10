Lens - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lens et Lille seront aux prises, samedi, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Weekend de gros chocs en France. La neuvième journée de Ligue 1, ouverte ce vendredi, offres aux férus du football français, des affiches très alléchantes. Avant le Classique tant attendu entre l’OM et le PSG, dimanche, il y aura d’abord le derby du Nord à suivre entre le Racing Club de Lens et le LOSC. Les deux équipes, au coude à coude au classement, s’affrontent, ce samedi.

Lens - Lille, un derby déjà décisif pour la course à l’Europe

Toujours invaincu cette saison, Lens affiche pourtant un pourcentage de victoires assez faible sur ses huit premiers matchs (3 victoires, 5 nuls). La preuve, les Sang et Or ont concédé quatre nuls consécutifs sur leurs cinq dernières rencontres avant d’enregistrer une victoire lors de la journée précédente contre Saint-Etienne (0-2). Des résultats qui placent quand même Lens (14 pts) à la 5e place de Ligue, à égalité de points avec Reims (6e) et…Lille (4e). L’équation est simple pour les hommes de Will Still : il faut battre les Dogues pour leur passer devant au classement.

4e de Ligue 1, Lille est sur un nuage ces dernières semaines. Le LOSC sort d’une victoire contre l’Atlético Madrid en Ligue des Champions, mercredi (1-3) après avoir battu le Real Madrid trois semaines plus tôt (1-0). En Ligue 1 par contre, les Dogues ont concédé un nul décevant contre Monaco lors de la dernière journée (0-0) alors qu’ils venaient de remporter deux matchs de suite. Tout comme les Lensois, les hommes de Bruno Genesio sont conscients de l’enjeu de ce derby du Nord : la victoire et rien d’autre.

Horaire et lieu du match

Lens – Lille

9e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Bollaert-Delelis

A 21h française

Les compos probables du match Lens - Lille

Lens : Samba – Khusanov, Danso, Medina – Frankowski, Thomasson, Diouf, Chavez – Fulgini – Sotoca, Nzola

Lille : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson – André Gomes, André – Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui – David

Sur quelle chaîne suivre le match Lens - Lille ?

La rencontre entre le Racing Club de Lens et le LOSC sera à suivre ce samedi 26 octobre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.