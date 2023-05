Lens : les propos forts de Franck Haise sur le PSG

L'entraîneur du Racing Club de Lens, Franck Haise, a exprimé son incompréhension quant au traitement médiatique du PSG.

Alors que le Racing Club de Lens s'est imposé contre l'Olympique de Marseille (2-1) pour dépasser le club phocéen et récupérer la deuxième place derrière le Paris Saint-Germain, certains observateurs se prennent à rêver d'un titre de champion de France pour les Sang et Or. Avec un argument souvent avancé : Lens ferait un plus beau champion que le PSG. Un argument que Franck Haise ne comprend pas vraiment.

Haise : "Si c'est Paris, c'est qu'ils auront mérité d'être champion"

Appelé à commenter cette lecture des choses, l'entraîneur du Racing Club de Lens a adressé un message clair : l'écurie sacrée sera la plus belle de la saison, quelles que soient les péripéties qu'elle aura traversé.

« Lens ferait un plus beau champion que le PSG ? Je n’en pense rien. Il y aura un champion qui sera la meilleure équipe de Ligue 1. Même si on a certain capital sympathie pour certaines personnes – pas tout le monde – c’est bien, mais le champion sera le champion, a souligné Haise. Je pense que ce sera Paris. Si c’est Paris, c’est qu’ils auront mérité d’être champion et que ceux qui sont derrière ne sont pas assez forts. »

Une sortie qui devrait être appréciée à sa juste valeur par Christophe Galtier.