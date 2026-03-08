Lens, la sortie surprenante de Pierre Sage sur la course au titre en Ligue 1

La dynamique actuelle du RC Lens ne cesse d’attirer l’attention en Ligue 1. Entre performances solides et résultats convaincants, les Sang et Or se rapprochent progressivement des sommets du classement. Pourtant, au moment où les observateurs commencent à évoquer des ambitions plus élevées pour la fin de saison, le discours tenu en interne reste beaucoup plus mesuré. Malgré une série positive et une position favorable à l’approche du sprint final, le staff lensois préfère garder les pieds sur terre. Une prise de parole récente de Pierre Sage illustre parfaitement cette volonté de temporiser face à l’enthousiasme ambiant.

Pierre Sage ne fait pas du titre une priorité pour Lens

Porté par une semaine particulièrement réussie, le RC Lens a d’abord marqué les esprits en décrochant une qualification historique pour les demi-finales de la Coupe de France sur la pelouse de Lyon. Quelques jours plus tard, les Sang et Or ont confirmé leur excellente forme en dominant largement le FC Metz (3-0) en championnat. Grâce à ce succès convaincant, les Artésiens (2es, 56 pts) se retrouvent désormais à seulement un point du Paris Saint-Germain (1er, 57 pts) à neuf journées de la fin. Malgré cette position très favorable dans la hiérarchie du championnat, Pierre Sage a tenu à calmer toute forme d’emballement autour d’une éventuelle lutte pour le titre.

Interrogé après la rencontre, Pierre Sage a affiché une ligne claire concernant les objectifs de son équipe pour cette fin de saison. Le technicien a expliqué que la priorité restait d’atteindre progressivement les différents paliers européens avant d’évoquer d’autres ambitions. « On a validé la Conférence League, un palier que l’on voulait obtenir. Maintenant, on vise l’Europa League, puis la Ligue des Champions. On avance pour éventuellement jouer un match important contre le Paris Saint-Germain et pourquoi pas continuer à rêver. Dans tous les cas, on a validé un palier qu’on draguait depuis deux matches. Aujourd’hui, on a allié la performance et le résultat, donc le compteur tourne », a déclaré Pierre Sage au micro de Ligue 1+.

Avec neuf journées encore à disputer en Ligue 1, Lens reste pleinement engagé dans la bataille pour les places européennes et pourrait même s’inviter dans la discussion au sommet du classement si la dynamique se poursuit. Mais du côté du staff, la prudence reste de mise afin de maintenir le groupe concentré sur ses objectifs immédiats. En refusant d’évoquer ouvertement une course au titre, Pierre Sage cherche avant tout à protéger son équipe d’une pression prématurée tout en laissant la porte ouverte à de nouveaux rêves si les résultats continuent de suivre.