Lens - Haise : "La première place est un joli symbole"

Vainqueur de Troyes en ouverture de la septième journée de Ligue 1, le RC Lens a provisoirement pris les commandes de la Ligue 1.

C'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux ça veut dire beaucoup. Auteur d'un excellent début de saison, le RC Lens est en tête de la Ligue 1 ce samedi.

"Ça va être sympa de regarder le classement"

Et même si cette prise de pouvoir a de fortes chances de ne durer que quelques heures (il suffit notamment d'un nul au PSG contre Brest pour repasser devant), elle n'en est pas moins savourée par les intéressés.

"Ça va être sympa de regarder le classement demain matin, il faudra vite le regarder car je pense qu'avec les matches de la journée, ce ne sera que 24 heures (la première place). Mais c'est un joli symbole", appréciait Franck Haise après le succès face à l'ESTAC.

"L'autre symbole, c'est qu'on ait 17 points à la 7e journée avec des matches différents et pas simples.

"La première place ? Non, les joueurs n'en ont pas parlé. C'est moi qui l'ai dit en plaisantant. Je leur ai octroyé un peu de récup'. Il fallait quand même le goûter, même si ce n'est que la 7e journée. Il faut prendre les bons moments quand ils sont là."

"On a intelligemment fait les choses"

Devant leur public, les Sang et Or ont maîtrisé leur sujet face à des Troyens dominés presque de bout en bout.

"C'est presque une soirée parfaite, car il y a la blessure importante de ''Jo'', regrattait encore Haise, qui a vu Gradit être victime d'une fracture de la clavicule.

"On a intelligemment fait les choses face à une équipe qui a bien défendu tout le match. On a cherché à ouvrir cette défense mais elle ne s'est jamais ouverte. On n'a pas réussi à marquer ce deuxième but donc on a dû rester vigilant.

"On a fait un match solide, ne pas prendre de but c'est une bonne chose. 17 points à la 7e journée, ce n'est pas anodin, mais la saison est très très longue donc on va rester tranquilles !"