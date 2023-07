Lens : Haise dévoile ses 3 entraîneurs de l'année !

Appelé à citer ses trois entraîneurs de l'année, Franck Haise a répondu au magazine France Football avec une grande franchise.

Il a été plébiscité par ses pairs et n'a pas caché son émotion. Après avoir mené le Racing Club de Lens à la deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain au terme d'une saison historique en termes de points, Franck Haise a été élu meilleur entraîneur de la saison dans le classement dévoilé par France Football. Une récompense logique pour le technicien, qui fait l'unanimité dans le monde du football depuis sa prise de fonction il y a trois ans.

Haise cite les 3 entraîneurs qui l'ont le plus impressionné

S'il a été élu par ses pairs, Franck Haise a également été sondé par France Football pour connaître les entraîneurs qu'il aurait plébiscité. Avec une grande sincérité, le coach des Sang et Or a ainsi dévoilé les noms qu'il avait placé dans l'enveloppe des trophées UNFP il y a quelques mois.

"Je vais être assez franc, il y a trois entraîneurs pour lesquels j'ai voté pour les Trophés UNFP. Dans l'ordre alphabétique : Pascal Gastien, Régis Le Bris et Philippe Montanier. Mais c'est un choix loin d'être simple. Ils n'ont pas les plus gros moyens et ont quand même fait des choses assez exceptionnelles." Un petit portrait dans lequel Franck Haise pourrait se reconnaître.