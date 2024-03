Lens – Brest : Les Sang et Or mettent fin à l’invincibilité des Brestois (1-0)

Lens et Brest s’affrontaient samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Score final, 1-0.

Le RC Lens et le Stade Brestois étaient aux prises samedi soir à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Comme face à l’OL le weekend dernier, les Sang et Or ont mis fin à la série d’invincibilité des Bretons (9 victoires, 4 nuls) dans l’élite avec une victoire étriquée.

Lens plus efficace

Les Brestois avaient la possession en début de match mais les Lensois récupéraient vite le cuir et se montraient dangereux sur le camp des visiteurs. Idem pour les Bretons qui se projetaient rapidement en avant dès qu’ils ont le pied sur le ballon. Brice Samba intervenait d’ailleurs dans le premier quart d’heure pour empêcher un centre de Le Douaron de trouver preneur (13e). Lens répondait dans la foulée avec une tête de Khusanov qui trouvait Bizot sur la trajectoire (17e). La première grosse alerte de la rencontre venait du côté brestois avec Romain Del Castillo qui cadrait sa frappe. Mais sa tentative échouait dans les gants de Samba (24e).

La réponse des Lensois sera cette fois-ci fatale pour Brest. Sur un centre de Pereira Da Costa, Elye Wahi trouvait le poteau mais le ballon revenait sur Ruben Aguilar qui ouvrait le score pour les Sang et Or (1-0, 32e). Les Lensois se montraient davantage menaçants et auraient même pu faire le break si Bizot n’était pas intervenu à temps devant Wahi (41e). Lens et Brest rentraient aux vestiaires sur ce score.

Brest aura tout tenté

Au retour de la pause, ce sont encore les Lensois qui prenaient les devants. Florien Sotoca faisait passer une frayeur dans le camp brestois avec une frappe en pivot qui passait à côté des buts de Bizot. Les Brestois se montraient enfin menaçant et assiégeaient à leur tour le camp des locaux. Sur une longue touche de Lala, Steve Mounié reprenait de la tête mais le ballon revenait sur Camara qui enchainait une reprise volée déviée par la défense lensoise (56e). Pierre Lees-Melou (58e) et Hugo Magnetti (61e) tentaient aussi leurs chances mais ne connaissaient pas non plus de réussite.

Décidément malchanceux ce soir, Brest trouvait même le poteau sur une frappe de Satriano (79e). L’attaquant brestois butait ensuite sur Brice Samba qui aura été impérial ce soir (84e). Brest ne parvenait pas à égaliser et chutait ainsi pour la première fois depuis 13 matchs en Ligue 1. Les Bretons (2e, 46pts) gardent leur place de dauphin mais sont désormais menacés par Monaco (3e, 42pts) qui pourrait revenir à un point en cas de victoire dimanche. De son côté, Lens (4e, 42pts) retrouve le top 4 et se rapproche de l’Europe.