Leipzig-PSG (Mi-temps) : Marquinhos et Di Maria donnent l'avantage aux Parisiens (0-2)

Le PSG mène 2-0 à la mi-temps face à Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions.

A l'issue de la première période, le PSG mène logiquement au score tant ils ont dominé le premier acte.

Dès la huitième minute de jeu, Mbappé lançait Neymar en profondeur mais le tir du Brésilien heurtait le poteau extérieur. Dans la foulée, Mbappé pensait ouvrir le score mais Neymar avait contré le ballon de la main.

Le PSG ouvrait finalement le score cinq minutes plus tard par Marquihnos. Sur un coup franc magniqufement tiré par Di Maria, le défenseur s'élevait plus haut que tout le monde et plaçait une tête imparable pour le portier de Leipzig.

A la 17e minute, Mbappé, parfaitement lancé en profondeur par Herrera perdait son duel face à Gulácsi.

Il fallait attendre la 25e minute pour voir Leipzig se réveiller : Laimer parvernait à trouver Poulsen en retrait, mais le Danois manquait le cadre sur sa reprise du droit sans contrôle.

Dix minutes plus tard, Neymar manquait de marquer un but somptueux : sur un coup franc lointain et excentré, il tentait sa chance avec un centre-tir : Gulácsi, archi-battu était sauvé par son poteau.

Et à trois minutes de la pause, Paris ajoutait un deuxième but : après une mauvaise relance au pied de Gulacsi, Neymar trouvait Di Maria, seul, au point de penalty, qui ajustait le portier du RBL.