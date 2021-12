Leipzig-City : Beierlorzer veut "appuyer sur le bouton reset"

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le RB Leipzig aborde le rendez-vous face à Manchester City en Ligue des Champions dans des conditions non optimales. En effet, le club allemand, déjà éliminé de la reine des compétitions européennes, vient de se séparer de son entraîneur Jesse Marsch, "libéré avec effet immédiat" après la défaite concédée contre l'Union Berlin (2-1), vendredi, en Bundesliga.

Le RB Leipzig n'a aucune chance d'atteindre les huitièmes de finale de C1 mais espère toujours terminer troisième aux dépens de Bruges pour se qualifier pour l'Europa League. Pour rappel, Bruges joue contre le Paris Saint Germain dans l'autre match du groupe. Leipzig a déclaré qu'un successeur à Jesse Marsch sera "bientôt présenté". En attendant, c'est Achim Beierlorzer qui doit assurer l'intérim.

Beierlorzer veut "appuyer sur le bouton reset"

Le nouveau coach du club appartenant au groupe Red Bull entend ainsi "prendre ses responsabilités", comme il l'a confié en conférence de presse à la veille du choc face au Champion d'Angleterre. À la peine cette saison, Leipzig n'a obtenu que 18 points en 14 matchs de Bundesliga sous Jesse Marsch, mais s'était démarqué avec une victoire 5-0 remportée contre Bruges en Ligue des Champions. Désormais éliminés, les Allemands veulent simplement retrouver des couleurs. Et ce dès mardi soir.

"Il appartient désormais à l'équipe d'appuyer sur le bouton reset et de regarder activement vers l'avant. D'autant plus contre Manchester City, qui sait jouer dans les petits espaces, il nous faudra fermer le plus possible les espaces et développer notre propre jeu", a insisté le nouvel entraîneur du club, déterminé à rendre à cette équipe "sa compacité, sans laquelle certains adversaires se sont joués de nous récemment". Pour accéder à la Ligue Europa, l'équation est simple : entre Leipzig et Bruges, l'équipe qui réalisera le meilleur résultat mardi soir aura la chance de poursuivre ses rêves européens.